Özel Kuvvetler Komutanı Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanıyla görüştü

28.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 28.11.2019 20:30

Özel Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile bir araya geldi.

Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Doha'da bir araya gelen ikilinin ortak öneme sahip askeri konuları ele aldığı belirtildi.

Açıklamada görüşmenin detayına ve Ertuğrul Erbakan'ın ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da 25 Kasım'da resmi ziyaret için geldiği Katar'da, Türk-Katar Birleşik Müşterek Kuvvet Komutanlığı Tarık bin Ziyad Kışlası'nı ziyaret etmişti.

Kaynak: AA