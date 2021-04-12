Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kameradaMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.
Özel Kuvvetler'in paraşütle sızma atlayışı kamerada
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Özel Kuvvetler'in gece paraşütle sızma atlayışının görüntüleri, sosyal medyadan paylaşıldı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizin, bayrağımızın, onurumuzun yılmaz bekçileri; en zorlu görevlerin isimsiz kahramanları Özel Kuvvetlerimizden gece paraşütle sızma atlayışı" denildi. Görüntülerde, askeri uçağa binen Özel Kuvvetler'in, gece saatlerinde atlayış anları yer aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı