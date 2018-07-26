Özel Kuvvetler'den Nefes Kesen Paraşüt Eğitimi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Twitter hesabında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın gerçekleştirdiği paraşütle atlayış eğitimlerine dair görüntüler yayınladı.

Video TSK'nın sosyal medya hesaplarından "Özel Kuvvetler Komutanlığı tarafından Eskişehir/Sivrihisar'da gece ve gündüz tam teçhizatlı paraşütle atlayış eğitimleri icra edilmiştir" mesajı ile paylaşıldı.