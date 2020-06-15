Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim

SAMSUN'da özel eğitim merkezi, kurslar ve dershaneler ateş ölçümü, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutarak eğitimlerini sürdürüyor.

Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim
15.06.2020 09:14 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:28

SAMSUN'da özel eğitim merkezi, kurslar ve dershaneler ateş ölçümü, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını ön planda tutarak eğitimlerini sürdürüyor. 

Koronavirüs redbirleri kapsamında 16 Mart'ta kapanan özel eğitim kursları, etüt merkezleri, dershane, kreş ve gündüz bakım evleri, 1 Haziran'da geçilen normalleşme süreciyle yeniden faaliyete geçti. Çocuklar yaklaşık 3 aylık aradan sonra ayrı kaldıkları eğitim yuvalarına geri dönerken, kurumlar ise onların sağlığını korumak için gerekli olan önlemleri aldı. Tüm yurtta olduğu gibi Samsun'da da, yabancı dil, bilgisayar, resim ve müzik, mesleki eğitim ve geliştirme, sürücü kursları gibi birçok eğitim kurslarındaki öğrenciler ve kursiyerler de ders başı yaptı.

ATEŞ ÖLÇÜMÜ VE HİJYENE ÖNEMMilli Eğitim Bakanlığı'nca açıklanan genelgeye göre kurumlarını dizayn eden kurs binalarında, ateş ölçümü, sosyal mesafe kuralı ve hijyen ön planda tutuluyor. Ateş ölçümü yapılan öğrenciler, 10'arlı gruplar halinde aralarında 1.5 metrelik mesafe bulunan sıraların yer aldığı sınıflarda eğitim görüyor. Kurumlardaki görevliler; özellikle küçük yaş grubundaki öğrencilerin, sağlıklarının korunması noktasında ise özel hassasiyet gösteriyor. Kurs binalarında pek çok noktaya koronavirüse karşı uyulması gereken 14 kurala ilişkin uyarı afişleri de bulunuyor.SIRALAR SOSYAL MESAFELİYönetmelik hakkında bilgi veren ve tavsiye kararlar dahil tüm kuralları uyguladıklarını anlatan eğitimci Sedat Uygun, "Normalleşme sürecinde 10 kişiye kadar kontenjana izin veriliyor. Bu öğrencileri de sosyal mesafe kuralları gereği en az 1 buçuk metre aralıklarla oturacakları şekilde sınıflara alınıyor. Misafirleri kabul ettiğimiz ön ofislerde ise masalar arasında mesafe konularak insanların sosyal mesafeye uymalarını sağlıyoruz" dedi.'HİJYEN ÇOK ÖNEMLİ'Binalara giriş yapan herkesin ateşinin ölçüldüğünü ve aksi bir duruma karşı gerekli mercilere bilgi verildiğini söyleyen Uygun, "Bütün duvarlarda tedbirler gereği alınacak önlemlere ilişkin görseller ve 14 kurala ilişkin afişler bulunuyor. En önemli konu ise hijyen kuralları ve bu kurallara uymak özellikle lavabolarda çok önemli hale geliyor. Eskiden lavabolarda sabunluklar bulunuyordu. Şimdi ise dezenfektanlar konulmuş durumda" diye konuştu.'TAVSİYELERE DE UYULMALI'Zorunlu olmayıp, tavsiye olarak açıklanan bazı kurallara da uyulması gerektiğini vurgulayan Uygun, "Tavsiye kurallardan biri de, herkesin temas ettiği kapılar hakkında. Kapıların otomatik açılır kapanır olmasında fayda var. Ayrıca galoş giymek de bu süreçte çok önemli tavsiyeler arasında yer alıyor. Kurs merkezlerinin özellikle küçük yaş gruplarında çok daha dikkatli olması gerekmektedir. Çünkü çocuklar mesafe kurallarına uymayabiliyor. Bunun için de güvenlik kameraları ve nöbetçi öğretmenlerin olması önem arz ediyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi Haber
Son dakika: Pençe-Kartal Operasyonu ile PKK'ya ait 81 hedef imha edildi
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi Haber
HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 10'a yükseldi
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi Haber
Kastamonu ve Bursa'da koronavirüs vakaları artınca valiliklerden uyarı geldi
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı Haber
Başak Demirtaş'a yönelik ahlaksız saldırıda bir kişi daha gözaltına alındı
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Annie Kilner, Kyle Walker'ın kendisini aldattığını öğrenince üzüntüden çocuğunu düşürdüğünü itiraf etti
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl'deki 5.7'lik depremin etkisi gün ağarınca ortaya çıktı
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı evlere girmeyin
Bingöl depremi sonrası Prof. Dr. Eyidoğan vatandaşları uyardı: 5.5 şiddetinde artçı depremler olabilir, hasarlı...
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Avrupa'da koronanın en son bulaştığı ülke olan Karadağ'da 21 gün sonra vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 14 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybetti, 1562 yeni vaka tespit...
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Otel inşaatı çöktü, bir işçi hayatını kaybetti
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Gebze'de izinsiz George Floyd gösterisi düzenlendi: 13 kişi gözaltına alındı
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah ülkesinin koronavirüse galip geldiğini ilan etti
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Pençe-Kartal harekatında terör örgütü PKK'ya ait hedeflerin vurulma anı ilk kez yayınlandı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Mezarlıkta görüntülenen üçgen başlı yılan, büyük korku yarattı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
Yetkililerin uyarılarına rağmen boş kalmayan Caddebostan Sahili, sağanak yağış sonrası boş kaldı
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
'Gürültü' kavgasında bıçaklanan genç öldü, 2 üniversiteli gözaltında
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte temmuzda yapılacak zam miktarları
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Fatih Terim, Rize yenilgisi sonrası hakeme isyan etti: Kural oynat diyor da nereye kadar, kırılıncaya kadar mı?
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi
Van'da bir 'gizli taziye' olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Van'da bir "gizli taziye" olayı daha! Bir kişide koronavirüs tespit edildi, mahalle karantinaya alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Galatasaray yöneticisi Mahmut Recevik hakeme tepkili: Allah hesabını sorar, yazıklar olsun
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Emre Belözoğlu, Medipol Başakşehir'in Süper Lig'de şampiyon olmasını istiyor
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Son Dakika: Bingöl'deki depremde göçük altında kalan güvenlik korucusu şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önerisiyle üretilen fındıklı simit rağbet görüyor
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
İstanbul Havalimanı'nın 3. bağımsız pisti hizmete girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Mustafa Şentop Musa Farisoğulları Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ajda Pekkan Demet Evgar Kenan Doğulu Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Deprem Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Özel kurslarda kontrol ve tedbirli eğitim - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 09:38:37. #1.14#
title