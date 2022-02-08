Özel kurs yöneticileri Kocaeli Ticaret Odası'nda toplandı

15. Meslek Komitesi Başkanı Handan Kümeli'nin, Meclis Üyesi Yıldırım Yılmaz, Komite Başkan Yardımcısı Eray Camgöz, Komite Üyeleri İsmail Aydemir ve Ayşenur Kahraman Aytekin'in ev sahipliği yaptığı toplantıya, özel kurs sektörü yöneticileri katıldı. Toplantıda özel kursların sorunları, ekonomik gelişmelerin sektöre olan etkileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamalar ile ilgili değerlendirmeler yapıldı.

ORTAK AÇIKLAMA

Toplantı sonunda yapılan ortak açıklamada, "Özel öğretim kursları, dershanelerin kapatılması ile 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na ve Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne tabi olarak açılan, valilik tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilen kurumlardır. Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 12. maddesinde lise ve dengi okul öğrencilerinin hafta içi okul saatleri dışında ve hafta sonları cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilecekleri belirtilmektedir. Aynı maddede, kursiyerlerin sadece öğrenim gördükleri sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilecekleri belirtilmiştir. Öğrencilerin sınav hazırlık programlarına veya sınıf seviyelerine uygun programlara devam edebilecekleri yönetmelikle belirlenmişken kursların tek dersle sınırlandırılması çelişki oluşturmaktadır. Özel öğretim kurslarının çözüm bekleyen en önemli sorunu sadece bir bilim grubundan yani tek ders den ve hafta sonu sadece cumartesi günü hizmet vermek zorunda olmalarıdır.

'KURSLARA TALEP DE İHTİYAÇ DA ARTACAK'

Özel Kurs Merkezleri, dünyada ve ülkemizde son 2 yıldır yaşanan pandemi süreci ve okulların uzaktan eğitim yapmak zorunda kalması ile birlikte daha da önem kazanmıştır. 2019/2020 ve 2020/2021 eğitim-öğretim döneminde öğrenciler eğitim döneminin büyük kısmını uzaktan eğitimle tamamlamışlardır. Sınava girecek olan öğrencilerin okulların kapalı olmasından dolayı eksikleri oluşmuş ve bu eksikliklerini gidermek için arayış içerisinde olacaklardır. Bu ihtiyacın devlet okullarında açılan kurslar ve belediyeler tarafından tam olarak karşılanamayacağı aşikardır. Ayrıca bu ihtiyacın öğrencilerimizi ve velilerimizi amacı eğitim öğretim olmayan, kurumlarımızın denetimi dışında kalan ve resmiyeti olmayan yapılara yönelmelerine neden olmaktadır. Önümüzdeki yıllarda özel kurslara olan talep de, ihtiyaç da artarak devam edecektir.

SEKTÖRÜN TALEPLERİ

Sınavlara hazırlık sürecinde özel kursların kurumlarla rekabet edebilmesi, öğrencilerin taleplerinin karşılanabilmesi, ekonomik olarak ayakta kalabilmesi ve mevcut eşitsizliğin ortadan kaldırılması için yapılması gerekenler şunlardır;

-Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nun geçici 6. Maddesi yeniden değerlendirilerek, özel öğretim kurslarının bir bilim grubundan faaliyet göstermesi şartı kaldırılmalı, tüm derslerden eğitim verme hakkı verilmelidir.

- Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 46. Maddesi'nin 12. Fıkrası'nda geçen 'öğrenciler hafta sonları cumartesi günleri özel öğretim kurslarına devam edebilir' maddesinin değiştirilerek hem cumartesi hem de pazar günü eğitim verilebilmesi sağlanmalıdır.

- Özel öğretim kursları mevzuatının yeniden değerlendirilerek, sınavlara hazırlık yapan tüm kursların Özel Kurs Merkezleri adı altında toplanması ve oluşacak bu kurslar için yeniden mevzuat belirlenmesi gerekmektedir.

'MEVZUAT REVİZE EDİLMELİ'

Sonuç olarak sektörün ve öğrencilerin talepleri de göz önüne alınarak, daha disiplinli ve devletin kontrolünde fırsat eşitliğini sağlayacak şekilde, Özel Öğretim Kurumlarının mevzuatı yeniden revize edilerek, sınavlara hazırlık konusunda fırsat eşitliği yaratan ve ülkemize katma değer sağlayan özel kursların şartlarının tüm paydaşları açısından daha faydalı hale getirilmesi, öğrencilerin, velilerin ve ülkemizin yararına olacağı düşünülmektedir. Öğrencilerimizin eğitim-öğretimine ciddi katkılar sunan özel kurslarımızın yöneticileri ile verimli bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Özel Kurslar olarak önceliğimiz ülkemizin eğitim öğretimine katkı sunmak, çocuklarımızın geleceğini şekillendirmelerine rehber olmaktır. Tüm dünyanın ve ülkemizin geçmekte olduğu bu zor süreçte özel kurslar olarak her zaman öğrencilerimizin yanında olacağımızı, bundan sonrada kurumlar arası iletişimi güçlü tutacağımızı, şehrimizdeki eğitimin bir parçası olan Özel Kurslar olarak kamuoyuna saygıyla sunarız" ifadeleri yer aldı.

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