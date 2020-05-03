(ÖZEL) Kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
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(ÖZEL) Kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı

(ÖZEL) Kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı
03.05.2020 13:30 | Son Güncelleme: 03.05.2020 13:31

Bursa'da kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Bursa'da kulakları kesilip sokağa bırakılan yavru köpeğe hayvanseverler sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesinde iki kulağı birden kesilip sokağa terk edilen yavru köpeği gören Zeynep Dimidoa, hemen hayvanın yardımına koştu. Dimidoa'nın veterinere götürdüğü yavru köpek, burada ameliyata alındı.

Operasyona ilişkin konuşan Şadi Güngör, "Yavru köpek bize getirildiğinde vahşice kulakları kesilmiş haldeydi. Çok acı çekiyordu. Sonrasında biz burada gerekli müdahaleleri yaparak hayati tehlikesini giderdik. Aslında bu tip girişimler, yıllardır yasaklanmış girişimlerdir. Düşünün tırnağınızı derin kesseniz acısı bir hafta, on gün sürer. Yavru köpeğin kulakları anestezi ve sakinleştirici uygulanmadan kesilmiş bunun şokunu ve travmasını da yaşıyordu. Gereken müdahaleyi yaptık, durumu her geçen gün daha iyiye gidiyor. Bir iki hafta içerisinde sağlığına kavuşmasını bekliyoruz" dedi.

Hayvansever Zeynep Dimidoa ise, yavru köpeği bu hale getirenlerin bir an önce bulunmasını istediğini, köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından tüm bakımlarının Patisev isimli dernek tarafından üstlenileceğini söyledi. Dimidoa, yavru köpeğe Fındık ismini verdiklerini de ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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