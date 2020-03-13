(Özel) Küçük yaşlarda ilgisini çeken grafiti sanatı yaşam biçimi oldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Küçük yaşlarda ilgisini çeken grafiti sanatı yaşam biçimi oldu - Haber
Anadolu Lisesi, Sakarya, Güncel

(Özel) Küçük yaşlarda ilgisini çeken grafiti sanatı yaşam biçimi oldu

Küçük yaşlarda ilgi duyduğu grafiti sanatı hakkında kendisini geliştiren ve öncesinde hobi amaçlı yaptığı çalışmalar ile yaşam biçimine dönüştüğünü aktaran 18 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Turan, grafitinin önü açılması gereken özgür bir sanat olduğunu belirtti.

13.03.2020 11:09 | Son Güncelleme: 13.03.2020 11:09
(Özel) Küçük yaşlarda ilgisini çeken grafiti sanatı yaşam biçimi oldu

Küçük yaşlarda ilgi duyduğu grafiti sanatı hakkında kendisini geliştiren ve öncesinde hobi amaçlı yaptığı çalışmalar ile yaşam biçimine dönüştüğünü aktaran 18 yaşındaki lise öğrencisi Yağız Turan, grafitinin önü açılması gereken özgür bir sanat olduğunu belirtti.


Günümüzde çağdaş kent sanatı olarak da adlandırılan grafiti sanatı birçok insanın yaşam felsefesi durumuna gelmiş durumda. Çeşitli şekillerde ortaya çıkarak Dünya genelinde özellikle gençler tarafından sevilerek yapılan grafiti sanatı çoğu ülkede ise suç olarak kabul ediliyor. Gün geçtikçe ise sokaklarda amatör ve profesyonelce yapılmış grafitilerin sayısı artıyor. Sakarya Özel Altınküre Anadolu Lisesi öğrencisi Yağız Turan'da küçük yaşlarda ailesiyle sokakta gezerken gördüğü bir grafiti eserinin etkisinde kalarak, grafitiyi araştırmaya başladı. Araştırmalarının ardından öncesinde hobi olarak kağıt üzerinde çizimler yapmaya başlayan genç, daha sonrasında yaptığı sanatın kendisini özgür hissettirdiğini ve bir yaşam biçimi haline geldiğini belirtti.


Grafiti sanatının il ve ülke genelinde önünün açılması gerektiğini savunan genç Turan, illegal olarak hafızalara kaydolan grafiti sanatının aksine çok güzel ve özgür bir sanat olduğunu ifade etti. Kaçak bir şekilde tren ve duvarların boyanmadığı takdirde bu sanatın okullarda ders olarak verilmesi hatta belediyelerin de bu konuda atölyeler açması gerektiğini söyleyen Yağız Turan, bu sanatı icra edebilmesi için kendisine verdiği destekten dolayı öğretim gördüğü Sakarya Özel Altınküre Anadolu Lisesi'ne teşekkür etti.


Grafitiye nasıl ilgi duyduğunu ve daha sonrasında ise yaptığı araştırmalar sonucunda çizimler yapmaya başladığını aktaran 10'uncu sınıf öğrencisi Yağız Turan, "Grafiti ile sanırım 4 ya da 5 yaşlarında tanıştım. Ailem sanata karşı sürekli beni yönlendirmeye çalışıyordu ve bende bir şeyler çiziyordum. Sokakta gezerken ailemle birlikte duvarda bir yazı gördüm ve bu yazı benim çok dikkatimi çekti. Bunu öğrenmeye ve ne olduğunu bulmak için araştırmaya başladım. Tam olarak grafitinin ne olduğunu öğrendiğimde 8-9 yaşlarındaydım. Bunun üzerine bende belki bunu yapabilir, çizebilirim adına kağıtlar üzerinde bir şeyler yapıp, denemeye başladım. Önce gerek yerli sanatçıların yaptığı içerikleri taklit olmak olsun gerek yurt dışında ki sanatçıların içeriklerini taklit etmek olsun o şekilde başladım. Ama bunun üzerine grafitinin daha özgür bir sanat olduğunu ve daha herkesin kendisinden bir şey katabileceği bir sanat olduğunu öğrenip bunu anladıktan sonra artık kendi çizim ve skeçlerimi yapmaya başladım. Yani tamamen kendi ruhumu yansıtmaya başladım. Aşağı yukarı 15-16 yaşıma kadar sürekli kağıtlar üzerinde çalıştım skeç olarak çizmeye çalıştım. Kendimi bu yönde artık fazlasıyla geliştirdim yani en azından yaşım gereği geliştirdiğimi fark ettikten sonra duvara geçme kararı aldım" dedi.


Bir sevda, yaşam biçimine dönüştü


Öncesinde hobi amaçlı yaptığı grafitilerin kendisinde bir sevdaya hatta yaşam biçimine dönüştüğünü belirten Turan, bu sanatı yapması için kendisine destek olan okul ve öğretmenlerine de teşekkür ederek, "Artık kendi özgürlüğümü kazanmam ve kendi özgürlüğümü yansıtmam gerektiğini fark ettim. Bunun üzerine birkaç renk boya alıp sokakta gezerken bir duvar gördüm ve bunu boyama kararı aldım. Çantamda var olan skeçlerimden bir tanesini çizmek istedim. Kulaklığımı takarak müziğimi açtım ve boyayı elime aldığımda duvarı boyamaya başladım. Bu durum o kadar beni özgür hissettirdi ki, sanki o anda sadece kulağımdaki müzik, önümdeki duvar ve elimdeki sprey vardı, sanki başka hiçbir şey yokmuş gibi hissediyordum ve hala daha öyle hissediyorum. Öncesinde hobi amaçlıydı bu durum benim için ama sürekli içerisinde olmaya o zevk ve hazzı almaya başladıktan sonra hobiden çok bir sevdaya, yaşam biçimine dönüştü. Çünkü fazlasıyla özgür olabiliyordum bunu yaptığım zaman. Aynı zamanda kendi okulum olan Altınküre'ye de teşekkür ediyorum çünkü grafiti sanatıyla ilgili bana çok fazla yardımcı oluyor. Gerek boyalar, gerek duvarlar konusunda yardımlarından dolayı teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu.


Çok geniş ve çok özgür bir sanat


İllegal olarak hafızalarda yer alan grafiti sanatının tam aksine önü açılması gereken çok güzel ve özgür bir sanat olduğunu savunan Yağız Turan, "Grafiti sanatının kesinlikle ilimizde ve ülke çapında çok fazla önünün açılması gerektiğini düşünüyorum. Bakıldığı zaman illegal yapan çok fazla insan var, kaçak yollardan duvar, tren boyuyorlar ve çok büyükte cezaları var. Grafiti dediğimiz sanat aslında böyle illegal bir şey değil, önü açılması gereken çok güzel ve özgür bir sanattır. Bu konuda ülkemizde bizlere kim yardım edebiliyorsa yardım etmesi lazım. Dediğim gibi çok özgür bir sanat ve herkes çok güzel içerikler çıkarabiliyor. Tren boyanmadığı ve kaçak bir şekilde duvarlar boyanmadığı sürece kesinlikle okullarda bunun dersi verilmeli ve hatta daha da ileriye gidecek olursak belediyelerin bu konuda atölyeler bile açmaları çok güzel olur. Çok geniş ve çok özgür bir sanat" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti Haber
Evli sevgilisinin arabasını parçalayan Ece, canlı yayında istifa etti
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane Haber
Bakanlık liste yayınladı! İşte koronavirüs testinin yapıldığı 25 hastane
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı Haber
Ne maske ne dezenfektan! Koronavirüs sonrası ihracatı 5 kat arttı
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı Haber
Türkiye'deki ikinci koronavirüs hastasında dikkat çeken detay! Tanıdık çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haber
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti Haber
Yeni parti kuran Babacan Cumhurbaşkanlığı anketinde birçok lideri geçti
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl...
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Araç sahiplerine müjde! Benzine bir büyük indirim daha geliyor
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Dünyaca ünlü kalp cerrahı Dr. Mehmet Öz, koronavirüse karşı alınabilecek önlemleri açıkladı
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Koronavirüse karşı hangisi daha etkili: Sabun mu, kolonya mı?
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
Adebayor, yaptığı insanlık dışı faul sonrası kırmızı kart gördü
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Alexander Sörloth'un sol ayağında ödem tespit edildi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Son Dakika: AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı koronavirüs nedeniyle iptal edildi
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Tokai çakmalarının üreticisi Sebat Çakmak resmen satıldı
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, koronavirüs açıklaması yaparken öksürük krizine girdi
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Rasulayn'da terör örgütü YPG'nin bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda 1 askerimiz şehit oldu
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Altay Bayındır ameliyat oldu
Altay Bayındır ameliyat oldu
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde alınan koronavirüs önlemlerini açıkladı
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Virüs nedeniyle tatil haberini alan üniversiteliler, terminallere koştu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Ruhsar Pekcan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Akkuş Burcu Kıratlı Fahrettin Koca Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Nihat Özdemir Emre Belözoğlu Fatih Karagümrük Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Avrupa Kopenhag Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: (Özel) Küçük yaşlarda ilgisini çeken grafiti sanatı yaşam biçimi oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2020 11:47:03. #1.15#