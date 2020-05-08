(ÖZEL) Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(ÖZEL) Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada

(ÖZEL) Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada
08.05.2020 09:30 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:30

Kartal'da seyir halindeki motosikletin sepet kısmında bulunan 5 yaşlarındaki bir çocuğun önlemsiz bir şekilde yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi.

Kartal'da seyir halindeki motosikletin sepet kısmında bulunan 5 yaşlarındaki bir çocuğun önlemsiz bir şekilde yolculuk etmesi yürekleri ağza getirdi. Canı hiçe sayılan küçük çocuğun ise yanındaki su bidonlarını tutmaya çalıştığı görüldü. Tehlikeli motosiklet yolculuğu kameraya yansıdı.

Kartal'da trafikte çekilen bir görüntü 'bu kadarına da pes' dedirtti. Cevizli Mahallesi'nde 1' çocuk 3 kişinin motosiklet yolculuğu görenleri korkuttu. Seyir halindeki motosiklette sepet kısmında 5 yaşlarındaki küçük çocuğun hiçbir önlem alınmadan yolculuk ettiği ve yanındaki su bidonlarını tutmaya çalıştığı görüldü. Motosikletteki küçük çocuğu gören vatandaşlar şaşkın gözlerle izledi. Motosikletli şahısların kask takmadan yollarına devam etmeleri ve rahat tavırları ise dikkat çekti.

Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halinde olan motosikletin sepet kısmında bir çocuk güvenlik önlemi olmadan yolculuk ettiriliyor. Diğer iki kişinin de kask takmadığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haber
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı Haber
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek Haber
Türk şarkıcı ve oyunculardan, BM ve DSÖ'nün koronavirüs mesajlarının iletilmesine destek
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor Haber
Rıdvan Dilmen ligleri başlatma kararı alan TFF'yi eleştirdi: Doğru hareket edilmiyor
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haber
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberleri yalanladı Haber
Son Dakika: İngiliz Büyükelçi Chilcott, Türkiye'nin yolladığı ekipmanların kullanılamaz halde olduğuyla ilgili...
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
Van'da taziye evi kurulan mahalledeki koronavirüs vakaları il geneline yayıldı, Vali vatandaşları uyardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
İngiltere'de 6 yaşındaki çocuk, kan zehirlenmesi geçiren hamile annesinin hayatını kurtardı
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Bakan Koca, Eminönü'ndeki trafik yoğunluğuna ilişkin uyarıda bulundu
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Eşini öldüren ve öz kızına cinsel istismarda bulunan adama ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Erdoğan'ın damadı Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Erdoğan'ın damadı Bayraktar: Uçan otomobilde liderler arasına gireriz
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Son Dakika: BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmeye çalışan 3 bankaya işlem yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Kim ile ilgili çarpıcı bir iddia daha: Ortaya çıkan kendisi değil dublörü
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih ediyor
Antalya'da koronaya karşı izole tatil fırsatı! Haftalık 5 bin liradan başlayan fiyatlarla ünlüler bile tercih...
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak değişiklikler
Erdoğan'ın baro ve odalarla ilgili çağrısının ardından AK Parti çalışmalara başladı! İşte madde madde yapılacak...
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Fenerbahçe'nin yıldız basketbolcu Jan Vesely, oğluyla antrenman yaptı
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Bursa'da sokağa çıkma yasağına 1 gün kala pazar yerlerinde büyük yoğunluk görüldü
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 7 Mayıs günü koronavirüsten 57 vatandaşımız hayatını kaybederken 1977 yeni vaka tespit...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İran'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Danimarka gazetesi Information: Türkiye, Orta Doğu'nun SİHA süper gücü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Deniz Gezmiş Fahrettin Koca Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Cem Yılmaz Ersin Korkut Özer Kızıltan
Spor Falcao Can Bartu Loris Karius Ahmet Ağaoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Ateş Kadın Mayıs Karar
Şu an buradasınız: (ÖZEL) Küçük çocuğun canının hiçe sayıldığı tehlikeli motosiklet yolculuğu kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 10:04:07. #1.14#
title