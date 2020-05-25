(Özel) Küçük çocuğun bayram şekeri için gözyaşı döktüğü anlar sosyal medyada büyük ilgi gördü Bayram şekeri için gözyaşı döken minik Kartal'ın "Belediye başkanı bir kutu şeker gönderin" diyerek ağlama videosu ablası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü.

Bayram şekeri için gözyaşı döken minik Kartal'ın "Belediye başkanı bir kutu şeker gönderin" diyerek ağlama videosu ablası tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılınca büyük ilgi gördü. Videoyu izleyen Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin küçük çocuğa şeker gönderdi ve bayramını kutladı. O anlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde yaşayan 7 yaşındaki Kartal Tezcan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram şekeri alamadı. Bu durumunu ağlayarak dile getiren minik Kartal'ın o anlarını 12 yaşındaki ablası Bade Tezcan kayıt altına aldı ve Pendik Belediyesi ile sosyal medyadan paylaştı. Kartal'ın "Belediye Başkanım artık bir kutu da şeker gönderin. Bir şeker bile alamadım. Şeker Bayramı'nı kutlayamadım" sözlerine ilgisiz kalmayan Belediye Başkanı Ahmet Cin, çocuğun adresine ekiplerini yönlendirdi. Ekipler, hem Kartal'a hem de abla Bade'ye oyuncak, kitap ve şeker hediye etti. Ayrıca, Başkan Ahmet Cin telefonda görüntülü olarak görüştüğü Kartal ve Bade kardeşleri belediyeye davet etti. İki kardeş Başkan Ahmet Cin'e kendilerini kırmadığı için teşekkür etti. Küçük çocuğun ağladığı anlar ise sosyal medyada büyük ilgi gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA