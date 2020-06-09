- (Özel)Köye inen çakal yavrusu köpek ile oyun oynadı
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- (Özel)Köye inen çakal yavrusu köpek ile oyun oynadı

- (Özel)Köye inen çakal yavrusu köpek ile oyun oynadı Şile'de ormandan köye inen çakal yavrusunun köpek ile oyun oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

09.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:23

- (Özel)Köye inen çakal yavrusu köpek ile oyun oynadı

İSTANBUL - Şile'de ormandan köye inen çakal yavrusunun köpek ile oyun oynaması renkli görüntüler oluşturdu. Mahalle sakini çakal yavrusunu yiyecek vererek besledi.

Şile Elmalı'da mahalleye inen çakal yavrusunun köpek ile oyun oynaması dikkat çekti. Ormandan inerek köpekle oyun oynayan yavru çakalı köy sakinleri yiyecek vererek besledi. O anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Çakal yavrusunu kameraya kaydeden bir vatandaş, "Bu ormandan bir çakal yavrusu yaşıyor. ve akşam saatlerinde buraya inerek köpeklerle oyun oynuyor. Karanlık olduğunda ormana geri dönüyor. Biz de onu besliyoruz" dedi.

- (Özel)Köye inen çakal yavrusu köpek ile oyun oynadı

Kaynak: İHA

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