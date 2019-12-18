Özel KOTO Lisesi, Masa Tenisi Genç Erkekler'de Kartepe ikincisi

18.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:34

Özel KOTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden eğitimi Öğretmeni Şeyma Çom'un müsabakalara hazırladığı Göktuğ Örengül, Davut Emre Aslan, Yağız Köse ve Onur Ulukavak'tan oluşan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, Genç Erkekler A Masa Tenisi Turnuvası'nda çıktığı 3 maçtan ikisini kazanırken finalde ikinci oldu.

Kaynak: Bültenler