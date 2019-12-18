Özel KOTO Lisesi, Masa Tenisi Genç Erkekler'de Kartepe ikincisi
Haberler » Güncel » Özel KOTO Lisesi, Masa Tenisi Genç Erkekler'de Kartepe ikincisi - Haber

Özel KOTO Lisesi, Masa Tenisi Genç Erkekler'de Kartepe ikincisi

Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, Kartepe'de liselerarasında düzenlenen Genç Erkekler A Masa Tenisi Turnuvası'nda ikinci oldu.

18.12.2019 14:33 | Son Güncelleme: 18.12.2019 14:34
Özel KOTO Lisesi, Masa Tenisi Genç Erkekler'de Kartepe ikincisi

Özel KOTO Mesleki ve Teknik Beden eğitimi Öğretmeni Şeyma Çom'un müsabakalara hazırladığı Göktuğ Örengül, Davut Emre Aslan, Yağız Köse ve Onur Ulukavak'tan oluşan Özel KOTO AOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Masa Tenisi Takımı, Genç Erkekler A Masa Tenisi Turnuvası'nda çıktığı 3 maçtan ikisini kazanırken finalde ikinci oldu.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler