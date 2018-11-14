Korsan Fotoğrafçılığa Karşı Sıkı Denetim

İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası, son dönemde sayıları hızla artan ve bir sektör haline gelen düğün fotoğrafçılığını sıkı takibe aldı. Pek çok kişinin hiçbir vergi ödemeden adeta korsan fotoğrafçılık yaptığını söyleyen İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı, Dilek Çamcı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde fotoğrafçı denetimine çıktı. Denetimlerde kayıt dışı çalışan fotoğrafçılar hakkında tutanak tutuldu.

İstanbul'da her gün düğün, nişan ya da çeşitli anlarını ölümsüzleştirmek isteyen çok sayıda vatandaş fotoğraflarını çektiriyor. Kimi fotoğrafçılar vergilerini ödeyerek çekimlerini gerçekleştirirken kimileri ise herhangi bir kaydı olmadan korsan fotoğrafçılık yapıyor. Vergi vermeden fotoğrafçılık yapan kişilerin haksız kazanç elde ettiğini belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı ve oda üyeleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde çiftleri fotoğraflayan fotoğrafçılara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde gelin ve damatları çeken fotoğrafçılarla konuşan oda üyeleri, vergi vermeyen herhangi bir odaya kayıtlı olmayanlarla ilgili tutanak tuttu. Vatandaşların çoğunlukla internet üzerinden buldukları fotoğrafçıların çekim sonrası albümlerini vermemesi gibi nedenlerle kendilerine ulaştıklarını belirten Camcı, çiftlerin mutlu günlerinde mağdur olmamaları için kayıtlı fotoğrafçılarla çalışmaları gerektiğini belirtti.

"Korsan olarak adlandırdığımız birçok fotoğrafçı var"

Korsan fotoğrafçıların vergi ödememelerine rağmen yüksek ücretler aldıklarını belirten İstanbul Profesyonel Foto Sanatkarları Odası Başkanı Dilek Camcı, "Bu mesleği vergi ödeyerek yapmaları için bir kere vergi mükellefi olmaları gerekiyor. Maliyeden vergi dairelerine kayıtlarını yaptırıp bağlı olduğumuz İstanbul Profesyonel Fotoğrafçılar Esnaf Birliği sicilinde gelip kayıtlarını yaptıracaklar. Sonra İstanbul Profesyonel Fotoğrafçılar Odası'na gelip faaliyet belgelerini alacaklar. Bunlara faaliyet belgesi verirken aynı zamanda odamıza üye olduklarına dair üye kimlik kartları veriyoruz. Dış çekimlerde bu kartları göstermek zorundalar. Çünkü günümüzde korsan olarak adlandırdığımız herhangi bir kaydı olmayan, kayıt dışı para kazanan devletimizi vergi kaybına uğratan birçok fotoğrafçı var. Burada da büyük rakamlar telaffuz ediliyor" diye konuştu.

"Albümlerimizi alamıyoruz, mutlu günümüz yarım kaldı diyorlar"

Korsan fotoğrafçıların başkalarının fotoğraflarını kendileri çekmiş gibi sosyal medyada yayınlayarak insanları kandırdığını ifade eden Camcı, "Savcılık aracılığıyla odamıza çok şikayetler geliyor. İnternet ortamından fotoğrafçımızı bulduk, nişanımızı, gelinimizi çektirdik. Ama şu an verilen telefonlara cevap verilmiyor. Albümlerimizi alamıyoruz, mutlu günümüz yarım kaldı diyorlar. Bunlar kayıtlı fotoğrafçılar olsaydı biz adreslerinden temin edip albümleri kendilerine ulaştırmasını sağlayabilecektik. Korsan diye adlandırdığımız fotoğrafçıları tespit ettiğimizde tutanak tutuyoruz. İstanbul Vergi dairesi Müdürlüklerine bildirip bu korsanların kayıt içine alınmasını sağlıyoruz. Denetimlerimizi arttırıyoruz ki gençlerimizin bu mutlu günleri kararmasın" dedi.

"Fotoğraflarımızı alamamış olsak çok üzülürdüm"

Sonrasında sorun yaşamamak için düğün fotoğraflarını vergi ödeyen bir fotoğrafçıya çektirdiklerini belirten gelin Özgür Katırcı ise, "Düğün fotoğrafı çok önemli bir şey güzel bir günümüz bir anı olarak kalması için çektiriyoruz. Korsan olarak yapmak iyi bir şey değil, bizim tercihimiz değil. Fotoğraflarımızı alamamış olsak çok üzülürdüm" dedi.

"Herkesin emeğini, hakkını yiyorlar"

Vergi ödeyerek fotoğrafçılık yaptığını ifade eden fotoğrafçı Sercan Özçelik, "Yaptıkları insanlık dışı bir şey, herkesin emeğini, hakkını yiyorlar, yapmasınlar. Gelin ve damadın en mutlu günü önem ve hassasiyet duyuyorlar bizde onların hassasiyetine karşılık vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL