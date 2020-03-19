(Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi - Haber
Yunusemre, Manisa, Güncel

(Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi

Manisa'da öğrenciler, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, ziyaret edemedikleri huzurevlerine hazırladıkları videolar ile girdi.

19.03.2020 09:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 09:50
(Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi

Manisa'da öğrenciler, korona virüsü salgını tedbirleri kapsamında, ziyaret edemedikleri huzurevlerine hazırladıkları videolar ile girdi. Korona virüsünün engelleyemediği öğrenciler, yaşlılara iyi dilek ve temennilerde bulunarak, huzurevi sakinlerinin Yaşlılar Haftasını kutladı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen İlkokulu öğrencileri, Yaşlılar Haftası kapsamında korona virüsü riski sebebiyle ziyaret edemedikleri huzurevlerindeki yaşlılar için anlamlı bir video hazırladı. Okulların tatil edildiği haberiyle birlikte öğretmenlerin yardımıyla video hazırlayan öğrenciler, videolarda duygularını dile getirdi. Öğrenciler hazırladıkları videoda seslendikleri huzurevi sakinlerine, iyi dilek ve temennilerde bulundu.

Hazırlanan video 81 ildeki huzurevlerine gönderilecek

Hazırlanan videoları başta Manisa'daki olmak üzere 81 ildeki huzurevlerine mail yoluyla ileteceklerini kaydeden Mehmet Suphi Egemen İlkokulu Müdürü Evra Seda Satan, "Mehmet Suphi Egemen ilkokulu olarak öğrencilerimizle birlikte her zaman yaparak ve yaşayarak öğrenmenin gayreti içerisindeyiz. Belirli gün ve haftaları her zaman bir fırsat bilerek, yerinde gözlem için çocuklarımızla birlikte gezi düzenliyoruz. Bu yıl yine çocuklarımızla birlikte huzurevine ziyaret planlarımız vardı. Ancak korona virüsü salgınına tedbir kapsamında okullarımızın kapanma haberi gelir gelmez öğrencilerimizle birlikte istişare yaptık. Yaşlılarımızı sevindirmek adına öğrencilerimizle birlikte video çekmeye karar verdik. Yaşlılarımız sadece bugün değil, her zaman aklımızda. Öğrencilerimizin hazırladığı videoları mail aracılığıyla 81 ilimizdeki tüm huzurevlerine ulaştıracağım" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Koronavirüs sebebiyle restoran ve lokantalarda masa düzeni değişecek Haber
Koronavirüs sebebiyle restoran ve lokantalarda masa düzeni değişecek
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Haber
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Haber
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı Haber
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Haber
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha Haber
Benzin ve motorinde bir indirim müjdesi daha
Koronavirüse karşı 'Türk Işın Tedavisi' klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
'Paniğe gerek yok' uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Habertürk'te canlı yayında 184 Korona Danışma Hattı arandı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem: Spor müsabakaları üç hafta tehir edilmeli
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar veririz
İran Sağlık Bakan Yardımcısı kritik süreye işaret etti: Koronavirüsü 15 gün daha kontrol edemezsek ağır kayıplar...
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
Sivas'ta karantinadan kaçan koronavirüs şüphelisi, yakalanıp yeniden karantinaya alındı
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Hugo Rodallega'dan, liglerin devam etmesine tepki: Hepimiz korkuyoruz
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Alman otomotiv devi BMW, koronavirüs nedeniyle üretime ara verdi
Erdoğan 'Güzel bir tablo bizi bekliyor' deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
İspanya'da halk, şarkılar ve alkışlar eşliğinde sağlık çalışanlarına destek veriyor
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Murat Kurum Mehmet Nuri Meral Akşener Ruhsar Pekcan İçişleri Bakanı
Magazin Ece Erken Rita Wilson Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Berkay Şahin Ünal Karaman Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Türk Mart Futbolcu Vatandaş
Şu an buradasınız: (Özel) Korona virüsü, öğrencilerin yaşlılara olan sevgisini engelleyemedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 10:00:39. #1.15#
title