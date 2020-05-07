- (Özel) Korona virüsten olumsuz etkilenen çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu
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- (Özel) Korona virüsten olumsuz etkilenen çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu

- (Özel) Korona virüsten olumsuz etkilenen çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu
07.05.2020 20:57 | Son Güncelleme: 07.05.2020 20:59

- (Özel) Korona virüsten olumsuz etkilenen çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu İstanbul'da haftasonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce çiçekçilerde yoğun 'Anneler Günü' mesaisi başladı.

- (Özel) Korona virüsten olumsuz etkilenen çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu

İSTANBUL - İstanbul'da haftasonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından önce çiçekçilerde yoğun 'Anneler Günü' mesaisi başladı. Haftasonu evlere servis yapabilecek olan çiçekçiler 'Anneler Günü' dolayısıyla aldıkları siparişlerin kendileri için can suyu olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, haftasonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelen 10 Mayıs Anneler Günü unutulmadı. Genelgede, kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri çiçek satan iş yerlerinin evlere servis şeklinde hizmet verebileceği duyuruldu.

İstanbul'daki çiçekçiler 'Anneler Günü' dolayısıyla aldıkları siparişleri yetiştirebilmek için yoğun mesaiye başladı. Çekmeköy'de bulunan bir çiçekçi de günler öncesinden çiçek stoklarını tamamladı. Birbirinden güzel rengarenk çiçekler sipariş üzerine annelere ulaştırılmak için yerlerini aldı.

"Anneler Günü, sektörümüze can suyu olabilecek"

Çekmeköy'de çiçekçilik yapan ve 30 yıldır bu sektörün içinde olduğunu ifade eden Sertan Dumbar, "Bizler de diğer sektörler gibi bu süreçten etkilenen sektörlerden biriyiz. Organizasyonların, düğünlerin iptal olması bizim sektörümüzde de bazı etkiler meydana getirdi. Anneler Günü bizim için önemli bir gün. Bir yıllık takvim içerisinde önemli özel günlerden biri. Bu sektörümüzde can suyu olabilecek bir konumda. Biz bununla ilgili birtakım çalışmalar yaptık" dedi.

"İnsanların çiçeğe olan özlemi artmış durumda"

"Haftasonu sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çiçek mağazalarının açık olması ve çiçekçilerin sadece evlere dağıtım yapması yönünde bir talebimiz olmuştu. İçişleri Bakanlığı da dün yayınladığı genelgeyle Cumartesi, Pazar günleri çiçekçilerin evlere çiçek dağıtımı yapabilecek şekilde açılmasını uygun gördü" diyen Dumbar, "Bu süreçte de insanların çiçeğe olan özlemi artmış görünüyor. Anneler de evde olacağı için çiçeğe talepler de oldukça fazla. Bizim de hazırlıklarımız o yönde devam ediyor. Yoğun bir şekilde siparişlerimizi alıyoruz. Bizim için hem uzun bir süreç olacak hem de hareketli bir çalışma temposu geçecek gibi görünüyor" şeklinde konuştu.

Çoğunlukla canlı çiçeklerden bahar buketleri siparişi aldıklarını aktaran Dumbar, "Bu süreçte içlerini ferahlatan renkli buketleri, aranjmanları tercih ediyorlar. Bunun dışında saksı orkideler, teraryumlar en çok tercih edilen çiçekler. Mağazada fiyatlar ortalama 50 liradan başlayıp 350 liraya kadar gidiyor. İstediğiniz çiçeğin cinsine, içine koyduğumuz malzemelere göre değişiyor. Her keseye ve her bütçeye uygun çiçek var" dedi.

- (Özel) Korona virüsten olumsuz etkilenen çiçekçilere Anneler Günü can suyu oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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