(Özel) Korona virüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı
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(Özel) Korona virüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Dünyayı saran Korona virüsü nedeniyle "evden çıkmayın" uyarılarına rağmen mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için toplanarak eğlence düzenleyen ve tünel kapatarak havaya ateş açan, yollarda "drift" ile patinaj çekerek terör estiren 10 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı.

18.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 18.03.2020 10:52
(Özel) Korona virüse rağmen İstanbul'da asker uğurlayan magandalara ceza yağdı

Dünyayı saran Korona virüsü nedeniyle "evden çıkmayın" uyarılarına rağmen mega kentin çeşitli ilçelerinde asker uğurlamak için toplanarak eğlence düzenleyen ve tünel kapatarak havaya ateş açan, yollarda "drift" ile patinaj çekerek terör estiren 10 maganda sivil trafik polisi tarafından yakalandı. Ehliyetlerine el konulan ve araçları trafikten men edilen sürücülere toplamda 26 bin 724 lira idari para cezası kesildi.


Dünyayı saran Korona virüs tehlikesi nedeniyle Türkiye'de birçok konuda önlem alınarak "evden çıkmayın" uyarısı yapılmıştı. Kalabalık yerlerde bulunmayın uyarılarına rağmen mega kentin çeşitli noktalarında asker uğurlama eğlenceleri düzenlendi. Sarıyer, Başakşehir, Beykoz ve Çekmeköy'de yapılan eğlencelerde magandalar, meş'aleler yakıp yüksek sesli müzik açtıktan sonra tabancalarla havaya ateş açmıştı. Trafiğe çıkan magandalar, tüneli trafiğe kapatarak drift, patinaj çekerek ve abartı egzozla ortalığı dumana boğmuştu. Şehir de terör estiren şahıslar o anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaşmıştı.


10 sürücü gözaltına alındı


Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Görüntüleri incelemeye alan polis, 34 DH 8566 plakalı araç sürücüsü T.T., 34 EZ 6688 plakalı araç sürücüsü K.K., 34 KA 4583 plakalı araç sürücüsü Y.B., 34 HK 9573 plakalı araç sürücüsü C.İ.R., 34 BUY 314 plakalı araç sürücüsü İ.G., 34 FH 4602 plakalı araç sürücüsü M.Y., 34 TK 2491 plakalı araç sürücüsü S.S., 34 RB 7457 plakalı araç sürücüsü E.T., 34 RC 5223 plakalı araç sürücüsü S.K. ve 34 FM 2505 plakalı araç sürücüsü M.H.S'nin adreslerini tespit etti. Polis şahısları tek tek gözaltına alarak şubeye götürdü. Sürücülerden Y.B.'ye "Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak" maddesinden 288 lira, "Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim günleri dışında yüz metre mesafede duraklamak" maddesinden 132 lira, "ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak" maddesinden 132 lira ve "Kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğini seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden de 132 lira olmak üzere toplamda 684 lira para cezası uyguladı.


27 bin 724 lira para cezası kesildi


Sürücü K.K'ya da "Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında veya buralara yerleşim birimleri içinde beş metre veya yerleşim günleri dışında yüz metre mesafede duraklamak" maddesinden 132 lira para cezası kesildi. Sürücüler S.S., E.T., S.K. ve M.H.S'ye de ayrı ayrı "kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak" maddesinden 132 lira, "Kara yollarında kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde; su, çamur ve benzerlerini sıçratmak, kişileri korkutmak/şaşırtmak, özel amaçlarla keyfi ya da kasıtlı davranışlarda bulunarak yaya veya araç trafiğini seyir emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç sürmek" maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 264 lira para cezası uygulandı.


Polis drift ve patinaja acımadı


Sürücü T.T'ye de "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesinden 6 bin 141 lira, "Araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek" maddesinden 288 lira olmak üzere toplamda 6 bin 429 lira para cezası kesildi. Sürücü C.İ.R, İ.G ve M.Y.'ye ise ayrı ayrı "Herhangi bir zorunluluk olmaksızın, kara yollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi" maddesine istinaden 6 bin 141 lira para cezası uygulandı.


Ehliyetlerine el konulup araçları men edildi


Öte yandan İ.G.'nin kullandığı 34 BUY 314 plakalı motosiklet ve M.Y'nin olayda kullandığı 34 FH4 602 plakalı motosiklet ruhsat sahibi olmaları nedeniyle 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca Sürücüler T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y'nin sürücü belgeleri 60 gün süre ile geri alındı. Sürücüler sürücü belgelerini geri alabilmek için psikoteknik değerlendirmeden ve psikiyatri uzmanının muayenesinden geçmek zorunda kalacaklar.


2 yıla kadar hapisle yargılanacaklar


Şubede işlemleri tamamlanan T.T., C.İ.R., İ.G. ve M.Y'ye, "Kara, Deniz Hava veya demir yolu ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesinden ilgili polis merkezlerinde adli işlem yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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