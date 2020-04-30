(Özel) Korona virüs tedbirlerine takıldılar...İstanbul'a yürürken Bursa'da polise yakalandılar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

(Özel) Korona virüs tedbirlerine takıldılar...İstanbul'a yürürken Bursa'da polise yakalandılar

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasaklandığı Balıkesir'den Bursa üzeri İstanbul'a gitmek isteyen 8 Pakistanlı, kontrol noktasından yürüyerek geçmeye çalışınca özel harekat ekiplerine yakalandı.

(Özel) Korona virüs tedbirlerine takıldılar...İstanbul'a yürürken Bursa'da polise yakalandılar
30.04.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.04.2020 09:43

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışların yasaklandığı Balıkesir'den Bursa üzeri İstanbul'a gitmek isteyen 8 Pakistanlı, kontrol noktasından yürüyerek geçmeye çalışınca özel harekat ekiplerine yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yapan ve Avrupa'ya kaçmak için Çanakkale'ye giden 8 Pakistanlı burada polis ekiplerine yakalandı. 14 günlük karantina sürecinin ardından serbest kalan ve İstanbul'a gitmek için harekete geçen 8 Pakistanlı akıl almadık bir yola başvurdu. Korona virüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinin giriş ve çıkışlarının yasak olması nedeniyle araç bulamayan Pakistanlılar, Çanakkale'den İstanbul'a gitmek için yürümeye başladı. İlk olarak Balıkesir'e geçen gençler burada bir kaç gün kaldıktan sonra İstanbul'a gitmek için Bursa'ya doğru yürümeye başladı. 2 günlük yolculuğun ardından Bursa şehir merkezine yaklaşan Pakistanlılar, Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesinde kurulan uygulama noktasına takıldı. Araç trafiğinin çok fazla olduğu ve şehir merkezine giriş yapan araçların tek tek kontrol edildiği uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelen Pakistanlıları görünce şaşırdı. Uygulama noktasındaki polis ekipleri, yürüyerek gelenleri durdurarak kimlik sormak için durdurunca duyduklarına onlar da şaşırdı. Pakistanlıların Çanakkale'den İstanbul'a yürüyerek gitmeye çalıştıklarını öğrenince, 8 kaçağı gözaltına aldı. 8 Pakistanlı işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi'ne götürüldü

İstanbul'a yürümek için hareket eden ve Bursa şehir merkezi girişinde polise yakalanan Pakistanlı, "Çanakkale'de bir süre karantina da kaldık. Daha sonra Balıkesir'e geçtik. İstanbul'a gitmek için yürümeye başladık. Çanakkale'den beri yürüyorduk. Bursa'da polise yakalandık." diye konuştu.

Kaçakların Çanakkale'den Bursa'ya gelmek için günlerdir 275 kilometrelik yolu yürüdüğü buradan da 153 kilometre yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti Haber
Güney Kore koronavirüsü yenmeye çok yakın! Ülkede 29 Şubat'tan beri bir ilk gerçekleşti
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında Haber
Salgın sonrası atılacak adımlar netleşiyor! 9 maddelik rapor Erdoğan'ın masasında
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü Haber
İstanbul'da uzun namlulu silahlarla bir apartmana giren şahıslar, mahalleliyi sokağa döktü
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı çağırıyorsun Haber
Demet Akalın'ın oruç açıklamasına takipçisinden sert yanıt: İnsanlar karantinadan çıkamazken evine kebapçı...
İsveç'teki hastane, 'Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler' sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını yatırmakta bir sıkıntımız yok Haber
İsveç'teki hastane, "Emrullah Gülüşken'i tedavi etmediler" sözlerine yanıt verdi: Ciddi korona hastalarını...
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak Haber
Ramazan Bayramı'nda 9 günlük sokağa çıkma yasağı gündemde! Karar 18 Mayıs'ta çıkacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
30 ilimizde haftalık vaka sayısı 10'un altına düştü! Normalleşme bu illerde başlayacak
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kayıp başvurusunda bulunulan kız çocuğu, ağılın avlusunda uyurken bulundu
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Ebru Şallı'nın kanser nedeniyle vefat eden oğluna 1 yıl ilik verdiği ortaya çıktı
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Bülent Ersoy'un annesinin tabutu başında ettiği dua dikkat çekti: Benim günahlarımla onu cezalandırma
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Koronavirüste ders alınacak hata! Japon adasını 2. dalga sert vurdu
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Kansere yakalanan kadın terörist mağarada ölünce 10 milyon TL devletin kasasında kaldı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 220 bini aştı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den 'ikinci dalga kaçınılmaz' uyarısı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Fauci'den "ikinci dalga kaçınılmaz" uyarısı
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 89 artarak 3 bin 81'e yükseldi
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Balıkesir'den yürüyerek İstanbul'a gitmeye çalışan Pakistanlı mülteciler, Bursa'da polise takıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
Eminönü'nde güvercinleri ezen şahıs serbest bırakıldı
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
20 haftalık hamile olan Gigi Hadid'in bir kızı olacak
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 5 bin 500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 5 bin 500 liradan satıyorlar
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
Diyanet İşleri Başkanı'ndan eşcinsellik çıkışıyla ilgili yeni açıklama: Sorumluluğumuz daha da arttı
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
ABD'de polis memuru, 14 yaşındaki bir çocuğu puro taşıdığı için ölümüne dövdü!
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi
Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine...
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
ABD'nin, koronavirüsün üretildiği iddia edilen laboratuvarı fonladığı ortaya çıktı
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
İstanbul ilçelerine göre koronavirüs risk haritası yayınlandı! İşte ilçe ilçe son durum
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Berat Albayrak Abdulhamit Gül Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Demet Akalın Demet Özdemir Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Mesut Özil Lionel Messi Sergen Yalçın Ali Şafak Öztürk
Daha Fazla Türk Sabah Mayıs Survivor
Şu an buradasınız: (Özel) Korona virüs tedbirlerine takıldılar...İstanbul'a yürürken Bursa'da polise yakalandılar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 10:57:51. #1.14#
title