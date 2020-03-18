(Özel) Korona virüs tarihi Eyüpsultan Meydanındaki simitçileri vurdu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› (Özel) Korona virüs tarihi Eyüpsultan Meydanındaki simitçileri vurdu - Haber
Çin Halk Cumhuriyeti, İstanbul, Wuhan, Güncel

(Özel) Korona virüs tarihi Eyüpsultan Meydanındaki simitçileri vurdu

Tarihi Eyüpsultan Meydanı'nda 42 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal, önceleri satmak için günde 150-200 simit aldığını ifade ederken bu sayının yeni tip korona virüs nedeni ile günde 20 simide kadar düştüğünü ifade etti.

18.03.2020 09:19 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:19
(Özel) Korona virüs tarihi Eyüpsultan Meydanındaki simitçileri vurdu

Tarihi Eyüpsultan Meydanı'nda 42 yıldır simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal, önceleri satmak için günde 150-200 simit aldığını ifade ederken bu sayının yeni tip korona virüs nedeni ile günde 20 simide kadar düştüğünü ifade etti. Ünal ayrıca, "87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim. Benim gibi simit satan esnaflar kapattı bırakıp gitti. İmanın varsa virüsten korkmazsın, ben korkmuyorum" diyerek de yeni tip korona virüse adeta meydan okudu.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan ve ardından Türkiye'de de görülen yeni tip korona virüs İstanbul'un tarihi meydanlarında bulunan simitçilerini de olumsuz etkiledi. Eyüpsultan denilince akla ilk gelen yer olan ve yerli yabancı tüm turistlerin uğrak alanı olan Eyüpsultan Camii, şimdilerde bomboş. Normalde öğle saatlerinde adım atacak yer bulunmayan Eyüpsultan Meydanı'nda bulunan seyyar simitçiler, yeni tip korona virüsün etkisi ile vatandaşların sokağa çıkmamasından dolayı çoğu satışlarını durdurdu. 42 yıldır tarihi Eyüpsultan Meydanı'nda simit satarak geçimini sağlayan 87 yaşındaki Pakize Ünal, yeni ti korona virüs nedeniyle elindeki simitleri artık satamadığını ifade etti.


"87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim"


Ünal, buna rağmen hergün sabah saat 05.00'da seyyar simit arabasının yanında hazır olduğunu belirtti. İlk olarak kolunda sepetle simit satmaya başladığını söyleyen Ünal, eskiden günde 200 satarken şimdilerde korona virüs nedeni ile 20 simit bile satamadığını söylüyor. 87 yaşındaki Pakize Ünal, "Satış yok, açlığımızdan arabanın tahtasını kemirecek değiliz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Normalde 100 simit alıyordum bugün 20 simit aldım. ya 2 su satacağım ekmek parası yapacağım. 87 yaşındayım böyle bir virüs görmedim. Ben korkmuyorum Allah bana bu canı verdiyse nerede yazdıysa orada alacak" şeklinde konuştu.


"Normalde 150-200 simit Cuma günleri 400 simit satıyordum"


Yıllardır aynı yerde simit sattığını ve ilk defa satışlarının bu kadar kötü olduğunu belirten Ünal, "42 yıldır Eyüpsultan Meydan'da simit satıyorum. Normalde virüs olmadan önce 150-200 simit satıyordum. Bu sayı Cuma günleri 400'ü buluyordu. Ama şimdi daha siftah bile yapmadım. İnsan gelmiyor. Geldiklerinde de korkarak yaklaşıyorlar. Kızım Nevşehir'den geldi beni köye götürmek istiyor. Bu virüs nereden çıktı hiç bilmiyorum. İmanın temizse hiçbir şeyden korkmazsın. Ben bu virüsten korkmuyorum. Kızım dışarıya çıkmamı ve çalışmamı istemiyor, ben çalışmak istiyorum" dedi.


"Belki bir merhametli gelir tüm simitlerimi alıp dağıtır"


Tüm esnaf arkadaşlarının simit satışlarını durdurduğunu ifade eden Ünal, "Buradaki tüm benim gibi simit satan esnaflar kapattı bırakıp gitti. Ben nispeten bekliyorum tezgahımın başında gelen olursa satıyorum. Allah büyüktür. Belki bir merhametli gelir tüm simitlerimi alıp dağıtır. Mesela benim cumartesi günü simitlerim olduğu gibi kaldı. Yağmur yağıyordu, şemsiyeyi açtım oturdum. Bir genç çocuk geldi tüm simitlerimi aldı 120 TL para verdi. Daha sonra tüm simitleri dağıttı. Böyle olanlar da var. Virüs çıktığından beri kimse iş yapamıyor. Bu virüse yaşlılar çok çabuk etkileniyormuş. Allah ne yazdıysa hayırlısını versin" ifadelerini kullandı.


"Gazetelerin üzerinde namaz kılarlardı örtü yetmezdi"


Eyüpsultan Meydanı'nın normalde çok kalabalık olduğunu söyleyen Ünal, " Burada normalde adım atacak yer bulamazsınız. Gazetelerin üzerinde namaz kılarlardı örtü yetmezdi. Şimdi hiç kimse yok. Camide şimdi bir sıra cemaat var sadece. Camilere gidilmemesi gerektiği açıklandıktan sonra durum bu şekilde oldu" diye konuştu. - İSTANBUL

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada Haber
Ünlü şarkıcı, Türk vatandaşların tahliyesini gerçekleştiren nişanlısıyla karantinada
'Direnelim' diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi Haber
"Direnelim" diyen Bakan Koca koronavirüsle ilgili tarih verdi
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı Haber
Bir ilimizde daha korona alarmı! 13 kişi karantinaya alındı
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu Haber
Umreden dönen 438 kişinin test sonuçları belli oldu
Putin 'Dünyada bir ilk' diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu Haber
Putin "Dünyada bir ilk" diyerek koronavirüsle ilgili gelişmeyi duyurdu
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu Haber
Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini duyurdu
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Survivor'da ada şartlarına alışamayan İlayda, diskalifiye edildi
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Umrecilerin karantinaya alınacağı yurttaki öğrenciler, kalacak olanlara not ve kolonya bıraktı
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun, sokağa çıkma yasağı ilan edilecek iddialarına yanıt verdi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Karantina altındaki Ukrayna'da Cumhurbaşkanından ilginç çağrı: Nüfusumuz az mücadele etmenin vakti geldi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Kadir Şeker'in, 12 yıldan 19 yıla kadar hapis cezası istendi
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Bodrum Belediye Başkanı: Yeterli ekipmanımız yok, kesinlikle Bodrum'a gelmeyin
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Kısmetse OIur yarışmasıyla tanınan Cansel Çördük koronavirüse yakalandı
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Ford Otosan, koronavirüs nedeniyle Türkiye'de üretime ara veriyor
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Koronavirüs yüzünden evden çalışanlara uzmanlardan altın değerinde 5 tavsiye
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Merkel'in halefi Merz, Koronavirüse yakalandı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Alkolü fazla kaçıran yabancı uyruklu şahıs, Esenyurt'ta ortalığı karıştırdı
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Lübnan Başbakanı Diab, koronavirüs nedeniyle ziyaretçileri maske ile kabul ediyor
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
Meclis Başkanı açıkladı: Yurt dışından gelen 31 milletvekili karantina altında
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Soma'da insan vücuduna ait 4 parça daha bulundu
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Liglerin devam kararına Sivassporlu Mert Hakan'dan tepki: Çünkü bizim ailemiz yok
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Yargıtay, EDOK eski komutanı Metin İyidil'in beraat kararının bozulmasını talep etti
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Son dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 500'e yükseldi
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy, 14 gün kuralını çiğneyip yayına çıktı
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Son Dakika: 9 Avrupa ülkesinden Türkiye'ye dönmek isteyen 2 bin 807 vatandaşın tahliyesi tamamlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Donald Trump Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Cahit Turhan
Magazin Emrah Cem Yılmaz Hande Soral Seren Serengil
Spor Ünal Karaman Burak Yılmaz Mehmet Kasapoğlu Fatih Karagümrük Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Türk Wuhan Futbol İtalya
Şu an buradasınız: (Özel) Korona virüs tarihi Eyüpsultan Meydanındaki simitçileri vurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.3.2020 09:42:56. #1.14#