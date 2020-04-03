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Koronavirüs, Kütahya, Güncel

(Özel) Korona virüs Covid-19 salgınında sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya Belediye Veteriner İşleri Müdürülüğü ekipleri, Korona virüs Covid-19 salgını sebebi ile halkın 'Evde Kal' çağrılarına uyması sonrası sokakların boşalması üzerine aç kalan sokak hayvanları için her gün beslenme odaklarına uğrayarak yiyecek götürüyor.

03.04.2020 12:00 | Son Güncelleme: 03.04.2020 12:00
(Özel) Korona virüs Covid-19 salgınında sokak hayvanları unutulmadı

Kütahya Belediye Veteriner İşleri Müdürülüğü ekipleri, Korona virüs Covid-19 salgını sebebi ile halkın 'Evde Kal' çağrılarına uyması sonrası sokakların boşalması üzerine aç kalan sokak hayvanları için her gün beslenme odaklarına uğrayarak yiyecek götürüyor.

Ekipler, her gün şehrin 13 farklı noktasında bulunan hayvan besleme odaklarına uğrayarak, 800'e yakın sokak köpeğini besliyorlar. Aracın geldiğini gören hayvanların, heyecanla araca doğru koşarak ekipleri karşılaması ilginç görüntülere sahne oluyor.

Vatandaşlara evde kalmaya devam ederken kapı önlerine de bir kap su ve mama bırakmalarını isteyen Belediye Veteriner İşleri Müdürü Ali Bilcan, "Kütahya Belediyesi veteriner işleri müdürülüğü olarak koronavirüs salgını süresinde sokak hayvanlarını beslemeye devam etmekteyiz. Her ne kadar Korona virüs Covid-19 ile mücadelemize devam ederken personelimizi dezenfeksiyon çalışmalarına yoğunluk verseler de barınak ve sokak hayvanlarına da ayrı önem vermekteyiz. Kütahya'nın 13 farklı noktasında ki beslenme noktalarına haftanın 5 günü Kütahya Belediyesi tarafından 2 günü ise stk'larımız ile birlikte sokak hayvanlarımızı besleme devam etmekteyiz. Bu süre zarfında çalışmalarımızı artırarak devam etmekteyiz. Vatandaşlarımızında şehir merkezinde beslemeye güçlük çektikleri sokak hayvanlarımızın da beslenmelerini sağlıyoruz. Bu süre zarfında vatandaşlarımızdan isteğimiz evlerinde kalmalarına devam etmeleri ancak kapı önlerine bir kap su ve mama bırakmaları canlarımızın hayatlarını devam etmelerini sağlamalarını rica ediyoruz. Biz günlük yaklaşık besleme odaklarında yaklaşık 800 hayvanımızı besliyoruz ancak bununla da kalmıyoruz, hayvan hastanemiz ile aşı, kısırlaştırmak ve tedavilerine de devam ediyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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