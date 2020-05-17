(Özel) Korona günlerini elleriyle yaptığı salda geçiriyor
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(Özel) Korona günlerini elleriyle yaptığı salda geçiriyor

Karabük'te 65 yaşındaki Recep Özen, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen pazar günlerini kendi yaptığı salda geçiriyor.

(Özel) Korona günlerini elleriyle yaptığı salda geçiriyor
17.05.2020 14:26 | Son Güncelleme: 17.05.2020 14:28

Karabük'te 65 yaşındaki Recep Özen, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma izni verilen pazar günlerini kendi yaptığı salda geçiriyor.

Sarıahmetli köyünde yaşayan 65 yaşındaki Recep Özen, yaklaşık bir yıl önce evde kullandığı su bidonlarından kendisine sal yaptı. Korona virüs salgını öncesinde her gün evinin karşısından geçen Araç Çayı'ndaki gölette yaptığı sala binerek vakit geçiren Özen, İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 tedbirleri kapsamında alınan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanların sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle artık haftada bir kez belirli saatlerde sala binebiliyor. Özen, sokağa çıkma serbestliğinin olduğu pazar günleri yürüme mesafesindeki Araç Çayı'na giderek, burada oluşan gölette yaptığı sala binip zaman geçiriyor.

Özen, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, su bidonlarını değerlendirmek istediğini, böyle bir fikir düşündüğünü söyledi. Salda 17 adet bidon kullandığını ifade eden Özen, "Bidonları birbirine engel olmayacak şekilde dizdim. Daha önce sopayla itiyordum, olmayınca demirden pedal yaptım. Tahtaları da üzerine koydum. Oturak yaptım, sopayla yön veriyorum" dedi.

Bir yıldır sala bindiğini ancak virüs salgını nedeniyle belirlenen günlerde bindiğini anlatan Özen, şunları kaydetti:

"Burada da bir gölet var buna uygun, iyi havalarda biniyorum. Bu ara korona virüs nedeniyle evden çıkamıyoruz. Pazar günü hak tanındı, geliyorum, yarım saat, bir saat biniyorum, stres atıyorum. İzne bağlı, bize ne zaman izin verirlerse çıkıp geliyorum. Yürüyerek geliyorum buraya, spor yapmış oluyorum, binerken de spor yapmış oluyorum. Benim için güzel oluyor." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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