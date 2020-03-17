(Özel) Korana virüs tehdidi "iyiliğe" engel olamadı
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Tamer Karadağlı, Türkiye, Güncel

(Özel) Korana virüs tehdidi "iyiliğe" engel olamadı

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de birçok kişi tespit edilmesinin ardından yetkililerin "evden çıkmayın" uyarısı devam ederken bir yandan da "iyilik" hareketi devam ediyor.

17.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:10
(Özel) Korana virüs tehdidi

Dünyada birçok ülkede ölümlere sebep olan korona virüsün Türkiye'de de birçok kişi tespit edilmesinin ardından yetkililerin "evden çıkmayın" uyarısı devam ederken bir yandan da "iyilik" hareketi devam ediyor. İş adamı Murat Karabova, ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın ressam annesinin geliri engelliler yararına kullanılacak olan resim müzayedesinden tablo satın aldı.


Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren korona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından tedirginlik yaşayan vatandaşlar kalabalık ortamlardan uzaklaşmaya başladı. Vatandaşların yetkililerin "evlerinizden çıkmayın" uyarısına uymaya başladı. Tüm bu uyarılarına rağmen bin yandan da iyilik adına gerçekleştirilen hareketler devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Ataköy'de bir otelde iyilik için engelliler yararına "Engelsiz Bir Yaşam İçin Destek Organizasyonu Gecesi" düzenlendi. Gecede Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı'nın ressam annesi Bingül Karadağlı'nın eserleri açık artırtmayla satışa çıkartıldı. Eşya ve tablolar birçok katılımcı tarafından satın alınırken, virüs tehdidine rağmen geceye katılan iş adamı Murat Karabova da "Kadın" tablosunu satın aldı. Korana virüs tehdidinin adeta iyiliğe engel olamadığı gecede, satılan eşya ve tabloların parası geceyi düzenleyen vakfa bağışlandı.


"Ülkemiz ve insanlarımız elimizden ne geliyorsa yapacağız"


Gece hakkında konuşan iş adamı Murat Karabova, "Tabi ki ciddi bir konuyla baş başa kaldık. Korana virüsü dünyanın her tarafını sarmış vaziyette. Ancak biz buna rağmen buna benzer yardımlarda her zaman bulunacağız. Hayat devam ediyor, ülkemiz ve insanlarımız elimizden ne geliyorsa yapacağız. Çalışmaların hepsini katılamasam da katılabildiklerime katılacağım. Bir şekilde de orada olmaya ve faydalı olmaya çalışacağım. Tabi ki bazı şeylerin gizli olması gerekiyor. Bazı yerlerde de örnek olmamız gerekiyor. Oluruz ve bundan da gocunmayız ama çoğunda da hiçbirinde görünmüyorum. Çünkü benim tarzım bu şekilde. Ciddi bir durumla baş başayız. Ülkemizin bununla ilgili ciddi bir sıkıntıya gireceğini de biliyorum. Ancak biz güçlü olursak ve bu tarz yerlere katılarak yardımda bulunursak insanlarımızın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


"Herkes birbirine yardım ettiği sürece hiçbir sıkıntı kalmayacak"


Karabova, Geceye davet edildim, gittim ve katıldım. Beğendiğim birkaç tablo vardı, onları satın aldım. Masamda birkaç engelli kardeşimiz vardı oturduk. Duyarlı ve vicdanlı olmak gerekiyor. Bence bu bizim vazifemizdir. Üstüme düşen vazifeyi yaptım. Bu konuya kim önayak olduysa hepsine de tek tek teşekkür ediyorum. Tabloda çok güzel özen göstermiş ve yapmış sağ olsun. Kendisine teşekkür ediyorum. Herkes birbirine yardım ettiği sürece bu ülkede hiçbir sıkıntı kalmayacaktır. Gerektiği zaman olunan yerde olabiliyorsak bence hiçbir sıkıntı kalmayacaktır" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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