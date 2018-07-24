Ölmek Üzere Olan Yavru Kediye Annelik Yapan Köpek!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir anne köpek, yavru kediye annelik yaparak emziriyor.

İslahiye'de yavrularını emziren ve büyüten sokak köpeğinin annesi olmayan kediyi de emzirmesi ve genel temizliğini yapması görenleri duygulandırdı. Bir esnafın iş yerinde gündüzleri kalan Zeytin isimli sokak köpeği, sokakta annesiz kalan yavru kendiyi emzirip genel temizliğini yapıyor. Kırtasiye işletmeciliği yapan Mustafa Güngör tarafından iş yerine alınan Zeytin, yavruları emzirip büyüttükten sonra, annesiz kalan 15 günlük yavru kediye de annelik yaparak kediyi emziriyor.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan işletme sahibi Mustafa Güngör, köpeğin kediye yavrusuymuş gibi davrandığını belirterek, "Zeytin isimli sokak köpeğini dükkanımda besliyorum. Doğum yapmıştı, yavrularını büyüttü. Bu yavru kediyi sokakta ölmek üzere buldum. Baktım ki köpek kediyi de beslemeye başladı, kediyi temizliyor. Miyavladığında hemen yanına koşuyor. Hükumetimizi hayvan haklarındaki iyileştirmenin bir an evvel yapılmasını istediklerini, iş yerinin bir okul yanında olması nedeniyle zaman zaman okulun çatısında yaralı veya hasta kuşları çocuklar bana getirip tedavisi yaptırıp iyileştirdikten sonra tekrar yaşam alanlarına salıyoruz. İş yerimin içerisinde uyuyan köpeklerden hiç bir rahatsızlık duymadım, müşterilerim zaman zaman tedirgin oluyorlar ancak hayvanlar insanların en iyi dostlarıdır" diye konuştu. - GAZİANTEP