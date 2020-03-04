(Özel) Kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçip park halindeki araçlara çarptığı anlar...

04.03.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 10:08

Çekmeköy'de Şile otoyolu üzerinde hızla ilerleyen otomobilin sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince faciadan dönüldü. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeride uçarak park halindeki iki araca çarptı. Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenildi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün faciaya davetiye çıkardığı kaza anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.



Kaza, Çekmeköy'de Cumhuriyet Mahallesi Şile otoyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen bir sürücünün idaresindeki 34 CEJ 13 plakalı otomobil, otoyol üzerinde seyir halindeyken sürücü aşırı hız dolayısıyla direksiyon hakimiyetini yitirdi. Kontrolden çıkan otomobil refüjü aşıp karşı şeride uçtu. Ardından yol kenarında park halinde olan 2 araca çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçta ve park halindeki araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu maddi hasar oluşan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı. Trafiğe kapanan cadde bir süre sonra yeniden açıldı.



Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



Görgü tanığı Ozan Aksu, "Gürültülü bir ses geldi, dışarı çıktık. Baktığımızda kaza olmuş. Araç hızlı gelirken hızını alamayarak refüjden yan yola sıçradı. Park halinde olan 2 araca çarptı daha sonra ambulans geldi. Kazaya karışan arabada baba oğul vardı. Oğlu yaralıydı. Park halinde olan araçta da kişi yaralandı. Ambulans ile Hastaneye kaldırıldı." diye konuştu.



Kaza anları kamerada



Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün neden olduğu kaza anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Sürücü araçla oto yolda hızla ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden karşı şeride uçuyor yol kenarında park halindeki iki araca çarpıyor, çarpmanın etkisiyle dönen araba ilerleyerek refüjün üstünde duruyor. Otoyolda ilerleyen başka bir araba refüjde duran arabaya çarpmaktan son anda kurtuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA