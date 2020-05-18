ÖZEL-KKTC?de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ÖZEL-KKTC?de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey...

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen orman yangınında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) Türkiye'den yangına müdahale için giden helikopterlerin zamanında müdahalesiyle felaketin eşiğinden döndü.

ÖZEL-KKTC?de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey...
18.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:48

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) dün meydana gelen orman yangınında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kalkanlı Kampüsü (ODTÜ Kuzey Kıbrıs) Türkiye'den yangına müdahale için giden helikopterlerin zamanında müdahalesiyle felaketin eşiğinden döndü. 

KKTC'de dün dört ayrı yerde ard arda yangınlar çıktı. Yangınlardan biri de Kalkanlı bölgesinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre sigara izmaritinden çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.  Yangın bölgede bulunan ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünü tehdit etmeye başladı. Yangın üniversitenin rektörlük binasının yanından okulun içerisindeki ağaçlara sıçradı.  ODTÜ Kuzey Kıbrıs yönetimi acil yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine ülkenin diğer bölgelerinde yangına müdahale eden helikopterlerden biri acil olarak üniversiteye yönlendirildi.

OKULDA BULUNAN 700 ÖĞRENCİ TAHLİYE DİLDİTürkiye'den gelen helikopter, üniversitenin içerisine sıçrayan yangına havadan müdahale etti. Müdahale sonrasında bölgeye itfaiye araçları da sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda yangın okulun binalarına sıçramadan engellendi. Okulda bulunan yaklaşık 700 öğrenci acil olarak tahliye edildi. Rektörlük binasında, önlemler alındı. KKTC ORMAN BAKANI OĞUZ: FELAKET ÖNLENDİDemirören Haber Ajansı, yangının meydana geldiği bölgeye gitti. DHA'ya konuşan KKTC Tarım ve Orman Bakanı Dursun Oğuz, ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampüsünde zamanında alınan önlemlerle büyük bir olayın yaşanmasının engellendiğini söyledi. "ODTÜ'nde bir felaket yaşanabilirdi ama helikopterlerin anında müdahalesi bunu önledi" ifadelerini kullanan Oğuz, "Üniversitede okuyan çocuklarımızın sağlıkları yerinde. Kimsenin burnu dahi kanamış değil" dedi."TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER GELMESEYDİ OKUL KÜL OLACAKTI"ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Genel Sekreter ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Cumali Sabah da, "Türkiye'den gelen helikopterler olmasaydı, okulda felaketi yaşayabilirdik. Yangına zamanında müdahale edildi ve yangının okulu sarması önlendi. Sabaha kadar yangınla mücadele edildi, şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi. 'AİLELER RAHAT OLSUN, GENÇLERİMİZ GÜVENDE'Okul olarak gerekli önlemleri aldıklarını ifade eden Sabah, "700'e yakın öğrencimizi hemen okuldan tahliye etti. Allah'tan yaralımız ve can kaybımız olmadı. Üniversitemizde çocukları okuyan ailelerimiz rahat olsunlar. Çocukları güven içerisinde" ifadelerini kullandı.  KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dış ilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler de, "Bakanlık olarak okulda okuyan çocuklarımızın rahat etmesi için gerekli adımları attık. Kimse merak etmesin, burada okuyan tüm gençlerimiz bizlerin de evladı" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Dünya Manşet

Haberler

Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı Haber
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın Haber
Almanya'da federal yetkililerden devlet kurumlarına WhatsApp uyarısı: Sakın kullanmayın
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi Haber
Çin hükümetinin koronavirüs danışmanı Dr. Nanshan: Doğrular ilk başta söylenmedi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi Haber
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi Haber
KKTC'de bir aydır koronavirüs vakası görülmedi
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir Haber
İngiltere'de bilim insanlarından korkutan açıklama: Negatif çıkan testlerin yüzde 30'u yanlış olabilir
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
Cezayir'de bayramlaşırken tokalaşma ve sarılma yasaklandı
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 315 kişi hayatını kaybetti
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Koronavirüs tedbirleri büyük ölçüde kaldırılan Ukrayna'da gece kulüpleri doldu taştı
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Irak'ta kuş gribi nedeniyle 95 bin tavuk itlaf edildi
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çinli doktordan tarihi itiraf! Koronavirüsün neden yayıldığı ortaya çıktı
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
Çin'in Kovid-19'la mücadelesine ilişkin makale kaleme alan Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
ABD'de yanlış teşhis konulan ünlü Türk iş insanının annesi koronadan hayatını kaybetti
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
İran, ülkeyi esir alan çekirge istilasına karşı orduyu sahaya sürmeye hazırlanıyor
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Eski karısının 10 yıl boyunca cinsel saldırısına uğrayan Ukraynalı erkek yaşadıklarını anlattı
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Koronavirüs bağlantılı yeni hastalıkla ilgili korkutan iddia: 230 çocuk öldü
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Hindistan'da farelerle birlikte ibadet edilen yer: Karni Mata Tapınağı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirlerine karşı yapılan eylemler ülke geneline yayıldı
Kamerun'da 'sahte peygamber' papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
Kamerun'da "sahte peygamber" papazın koronavirüs iddiasıyla ölmesi gerginliğe yol açtı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
ABD Donanması'na bağlı USS Theodere Roosevelt uçak gemisinde ikinci koronavirüs dalgası korkusu yaşanıyor
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
Ukrayna ekonomisi birinci çeyrekte koronavirüsün etkisiyle yüzde 1,5 küçüldü
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li firma koronavirüse karşı yüzde yüz etkili antikor geliştirdiklerini duyurdu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: Avrupa daha ölümcül ikinci dalgaya karşı hazırlıklı olsun
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Trump'tan kritik Türkiye ve F-35 sözleri: Erdoğan ile iyi ilişkilerimiz var, olmasa ne olacak?
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Trump'ın koronavirüsten ölmesi durumunda yerine kimin geçeceği senaryoları gündem oldu
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Bilgisayar korsanı, Zoom üzerindeki İncil dersini ele geçirip cinsel içerikli film izletti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Süreyya Önder Fahrettin Koca Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ersin Korkut Türkan Şoray Hatice Çarpar Jennifer Lopez
Spor Hasan Şaş Lionel Messi Bülent Uygun Malcolm Thomas Hikmet Karaman
Daha Fazla Kaza Antalya Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: ÖZEL-KKTC?de yangın kontrol altında: Türkiye'den helikopter gönderilmesi ODTÜ Kuzey... - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 13:48:45. #1.15#
title