(ÖZEL) Kızılay, Karantina yurdunda kalanlara 4 öğün yemek veriyor
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Kredi Yurtlar Kurumu, Türkiye, Kızılay, Düzce, Güncel

(ÖZEL) Kızılay, Karantina yurdunda kalanlara 4 öğün yemek veriyor

DÜZCE (İHA) – Yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları 42 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 63 Kredi Yurtlar Kurumu'nda 14 günlük karantinaya alındı.

30.03.2020 10:30 | Son Güncelleme: 30.03.2020 10:31
(ÖZEL) Kızılay, Karantina yurdunda kalanlara 4 öğün yemek veriyor

DÜZCE (İHA) – Yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşları 42 ilde Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı 63 Kredi Yurtlar Kurumu'nda 14 günlük karantinaya alındı. Türk Kızılay'da, 42 ilde 63 KYK'da bulunan vatandaşlara 3'ü sıcak olmak üzere 4 öğün yemek veriyor. Düzce Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü ise bölgede 7 il'e hizmet veriyor.

Korona Virüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan veya yurt dışında eğitim gören binlerce Türk vatandaşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin gönderdiği kurtarma uçakları ile Türkiye'ye getirilerek Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda 14 günlük karantinaya alınıyor. 42 İlde 63 KYK'da karantinaya alınan Türk vatandaşları Türk Kızılay ekipleri tarafından 3'ü sıcak olmak üzere 4 öğün yemek veriliyor. Düzce'de bulunan Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürlüğü ise Sakarya, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Boluve Zonguldak'da bulunan 14 KYK yurdunda karantina altına alınan Türk vatandaşların tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Düzce ve Sakarya'da lojistik olarak destek veren ekipler, karantina yurtlarının içinde ise yemekleri hazırlıyor.

'600 bin öğün dağıtım yapıldı'

Türk Kızılay Batı Karadeniz Afet Yönetim Merkezi Müdürü Zafer Kanber, Kızılay ekiplerinin 17 Marttan itibaren KYK'larda 600 bin öğün yemek dağıtımı gerçekleştirdiğini belirtti. Kanber, "Ülke çapında 42 ilimizde 63 Kredi Yurtlar Kurumu yudumuz da an itibari ile 600 bin öğün yemek dağıtımımız gerçekleşti. Batı Karadeniz Afet Yönetim Müdürlüğümüzün sorumluluk sahasında bulunan 8 ilimizin 7'sinde ki KYK'larda faaliyetlerimiz devam ediyor. Sakarya'da 6, Düzce ve Karabük illerimizde 2'şer, Bartın, Zonguldak, Sinop ve Bolu'da 1 olmak üzere toplam 14 KYK'da 4 bin 763 vatandaşımıza 3 öğün sıcak yemek hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra Sakarya ve Düzce'nin lojistiği bölge müdürlüğüne ait olmak üzere ara öğünler veriyoruz vatandaşlarımıza. Bu süreci en rahat bir şekilde atlatabilmeleri için. Her biri bir odaya kapanmış vaziyetteler. Kapanmış durumdalar. Karantina altındalar. Bu yüzden olabildiğince en rahat biçimde bu süreci geçirmeleri için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. 4 öğünleri garanti diyelim. Bazen bu sayı 5'e de çıktığı oluyor. Önemli olan dediğim gibi onların sağlığı. Biz Türk Kızılaycıları olarak Sizin için çalışıyoruz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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