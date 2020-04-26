(Özel) Kısıtlamayı delip top oynayan ve halay çeken gençler brandanın altına saklandı
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Kağıthane, Polis, Genç, 3. Sayfa, Haber

(Özel) Kısıtlamayı delip top oynayan ve halay çeken gençler brandanın altına saklandı

Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta top oynayan, ardından da halay çeken gençler, ihbar üzerine sokağa gelen polis aracının sirenini duyunca brandanın altına saklandı.

26.04.2020 09:52 | Son Güncelleme: 26.04.2020 10:08
(Özel) Kısıtlamayı delip top oynayan ve halay çeken gençler brandanın altına saklandı

Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında sokakta top oynayan, ardından da halay çeken gençler, ihbar üzerine sokağa gelen polis aracının sirenini duyunca brandanın altına saklandı.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde bir grup genç deldi. Birlikte sokağa inen gençler, top oynayarak eğlenmeye başladı. Bir süre sonra müzik açarak halay çeken gençleri gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği ekipleri aracın sirenini çalınca gençler kaçışmaya başladı. Bazı gençler evlerine girerken, dışarıda kalan iki genç ise motosikletin brandasının altına saklandı. Ekiplerin sokaktan ayrılmasının ardından brandanın altından çıkan gençler evlerine girdi.

Öte yandan İstanbul'da iki genç ise sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin çatısında mangal yaptı. Gençler o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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