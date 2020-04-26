(Özel) Kısıtlamaya rağmen dışarı çıktı, ceza yedi Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da polis, havadan ve karadan denetim yaptı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde İstanbul'da polis, havadan ve karadan denetim yaptı. Avcılar'daki uygulama noktası drone ile havadan görüntülendi. Yasağa rağmen yemek için dışarı çıkan şahsı ise polis tarafından ceza kesildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında İstanbul dahil 31 şehirdeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde polis uygulamaları devam etti. A Bölgesi Trafik Ekipleri Amirliği'ne bağlı polis ekipleri, E-5 Avcılar Köprüsü altında uygulamalarına devam etti. İzin belgeleri olmadan dışarı çıkan ve gerekli şartları taşımayan kişilere ceza yazıldı. Polisin uygulaması drone ile havadan da görüntülendi.

Polis ekipleri karadan uygulamalarına devam ederken, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ait polis helikopterinin de havadan kontrol yaptığı gözlendi.

Polisin yardım teklifini reddetti

Polisin uygulaması sırasında yaya olarak dolaşan bir kişi, otelde kaldığını ve yemek için dışarı çıktığını söyledi. Yönetmeliğe uygun bir bahanesi ve izin belgesi olmayan şahsa polis tarafından Hıfzıssıhha Kanunu gereği 3 bin 150 lira idari para cezası yazıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA