(Özel) Kısıtlama arasında dükkanına koştu
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(Özel) Kısıtlama arasında dükkanına koştu

Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü için bugün sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini fırsat bilen Şanlıurfalı 79 yaşındaki esnaf, dükkanına koşarak bayram şekeri satmaya çalıştı.

(Özel) Kısıtlama arasında dükkanına koştu
17.05.2020 16:47 | Son Güncelleme: 17.05.2020 16:47

Türkiye genelinde 65 yaş ve üstü için bugün sokağa çıkma kısıtlamasına ara verilmesini fırsat bilen Şanlıurfalı 79 yaşındaki esnaf, dükkanına koşarak bayram şekeri satmaya çalıştı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Şanlıurfa'da da 65 yaş ve üstü vatandaşlar, bugün saat 12.00 ile 18.00 arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Şanlıurfa'da yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Fatih Koç isimli esnaf, akranlarının yaptığı gibi 6 saatlik süreyi gezerek değil, para kazanarak değerlendirmeye çalıştı. Kısıtlamaya verilen arada dükkanına giden Koç, kepenkleri açıp müşteri bekledi. Ramazan Bayramı öncesi bayram şekeri satmaya çalışan Koç, kısıtlamanın da yerinde bir uygulama olduğunu söyledi. Evde zaman geçirip Kur'an-ı Kerim okuyup ibadetlerini yaptığını söyleyen Koç, yaklaşık iki aydır dükkanının kapalı olduğunu dile getirdi. Bugün dükkanını açma imkanı bulduğunu söyleyen Mehmet Fatih Koç, "Babamın zamanından beri burada bakkal dükkanımız var, şekerci dükkanımız var ve çalışıyoruz. Şanlıurfa'da 65 yaş ütü için evde kalın diyorlar, biz de evde kalıyoruz. Dükkanımızda şekerler duruyor ama ben bundan şikayetçi değilim. Evde oturup cüzümü okuyorum, hatim yapıyorum, namaz kılıyorum. Burada da yapıyorduk fakat şimdi daha fazla imkanımız oldu. Evde ailece birbirimizi daha iyi görmeye başladık. Çocuklarla kahvaltı yapıp yemeğimizi yiyoruz. Allah bereket versin. İki ay evde nasıl kalacağız diye düşünürken Allah yardım etti. İbadetlerimizi yapıyoruz. Serin zamanda olması, akşama doğru olması bizim için daha güzel oldu. Ben 5 yaşından beri bu işi yapıyorum. Babam da 1938 senesinde bu dükkanı açtı" diye konuştu.

Koç, bu hafta iznin 6 saat olmasının ise kendileri için iyi olduğunu dile getirdi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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