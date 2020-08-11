- (ÖZEL)Kışın topladıkları 'kar dağlarını' yazın kesip kesip satıyorlar
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- (ÖZEL)Kışın topladıkları 'kar dağlarını' yazın kesip kesip satıyorlar

- (ÖZEL)Kışın topladıkları 'kar dağlarını' yazın kesip kesip satıyorlar Antalya'da 2 bin 500 metre rakımda 'kar dağları' drone kamerasında Antalya'da yaz aylarında pazarlarda satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı yaylalarında üzerlerine örtülen örtüler...

11.08.2020 12:28 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:35

- (ÖZEL)Kışın topladıkları 'kar dağlarını' yazın kesip kesip satıyorlar

Antalya'da 2 bin 500 metre rakımda 'kar dağları' drone kamerasında

ANTALYA - Antalya'da yaz aylarında pazarlarda satılan kar şerbetlerinde kullanılan kar, Antalya'nın 2 bin 500 rakımlı yaylalarında üzerlerine örtülen örtüler sayesinde sıcaktan korunuyor. 21 dereceyi bulan hava sıcaklığında örtüler ile açık alanda 3 ay erimeden duran 'kar dağı' havadan drone ile görüntülendi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşayan çiftçi ve aynı zamanda motokros tutkunu Şaban Dede, Kumluca ilçesine bağlı 2 bin 500 rakımlı Ak Dağa çıkarak erimeden bekleyen karları görüntüledi. Vatandaşlar tarafından kışın bir araya toplanan karlar, adeta küçük 'kar dağlarını' anımsatıyor. Devasa kar kütleleri erimeden 3 ay boyunca kendini koruyor. Vatandaşlar tarafından kışın üzeri çeşitli örtüler ile örtülen kar kütleleri, yazın pazarda karlama işi ile uğraşan vatandaşların geçim kaynağı oluyor.

Kar dağlarını havadan drone ile görüntüleyen motokros tutkunu Şaban Dede, "Rakım yüksekliği 2 bin 500 metredir. Kumluca İlçesi'nin Ak Dağlarıdır. Bir diğer adı Bey Dağları olarak da bilinir. Dev bir kat kütlesi var. Üzerini kışın kaplıyorlar. Buradaki karı Cuma ve Perşembe günleri kesip kesip götürüyorlar. Pazarda yapılan karlamalar buradan götürülüyor" açıklamasını yaptı.

- (ÖZEL)Kışın topladıkları 'kar dağlarını' yazın kesip kesip satıyorlar

Kaynak: İHA

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