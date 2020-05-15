(Özel) Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı
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(Özel) Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar için doğaya yiyecek bırakıldı.

(Özel) Kış uykusundan uyanan ayılar için Nemrut Dağı'na yiyecek bırakıldı
15.05.2020 10:44 | Son Güncelleme: 15.05.2020 10:44

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı'nın zirvesinde bulunan Nemrut Krater Gölü civarında yaşayan boz ayılar için doğaya yiyecek bırakıldı.

Geçen yıl ki yaz sezonu boyunca Nemrut Krater Gölü'nü ziyarete giden yerli ve yabancı turistlerin kendi elleriyle besledikleri iki yavru boz ayı, kış mevsiminin araya girmesiyle birlikte uzunca bir süre kış uykusuna yatmışlardı. Kentte havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte Nemrut Dağı'nın zirvesi başta olmak üzere yüksek kesimlerdeki karlar da erimeye başladı. Havaların yavaş yavaş ısınmaya başladığı Bitlis'te vatandaşlar uzun bir süredir kış uykusunda olan yavru boz ayıları unutmadı. Yaz sezonu boyunca ayıları kendi elleriyle besleyen vatandaşlar, ayılar için yeniden soluğu Nemrut Dağı'nda aldı. Mayıs ayına rağmen kar kalınlığının halen yer yer 10 metreyi bulduğu Nemrut Dağı'na çıkan vatandaşlar, kış uykusundan uyanmış olma ihtimaline karşı aç kalmasınlar diye iki boz ayı yavrusu için Nemrut Dağı'na yiyecek bıraktı.

Havaların ısınmaya başlamasıyla ayıların kış uykusundan uyandıklarını değerlendirdiklerini söyleyen Tunç İlçin, boz ayılar için ulaşabilecekleri yerlere yiyecek bıraktıklarını belirtti. İki arkadaşıyla birlikte gerçekleştiği organizasyon kapsamında aracıyla Nemrut Dağı'na çıktığını, ancak yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle zirveye ulaşamadığını anlatan İlçin, "Uzun bir süredir kış uykusunda olan ayıların uyandığını düşünüyoruz. Şehir merkezinde her ne kadar yaz etkisini göstermeye başlamış olsa da maalesef yüksek kesimlerde durum çok daha farklı ve halen yer yer metrelerce kar kütlesi görmek mümkün. Hal böyle olunca, bizlerde arkadaşlarımızla birlikte kış uykusundan uyanan boz ayılar karda yiyecek bulmakta zorlanıp aç kalacaklarını düşündük. Bunun için yanımıza aldığımız yiyeceklerle birlikte Nemrut'a çıktık. Ancak yolun kardan dolayı kapalı olması nedeniyle araçla bir yere kadar gelebildik. Daha sonra aracımızı park edip zirveye doğru yürüdük. Yeniden kendi ellerimizle beslemek için yolu koyulduk, ancak ayılara denk gelemedik. Onların daha aşağılarda göl kenarında olabileceğini düşünüyoruz. Bu nedenle yanımızda getirdiğimiz yiyecekleri onlar aç kalmasınlar diye belli aralıklarla geçiş güzergahlarına bıraktık. İnşallah onlar bu güzergahlardan geçtiklerinde bu yiyecekleri bulup karınlarını bir nebze olsun doyurmuş olacaklar. Zaten yavaş yavaş yolunda açılmasıyla birlikte buraya gelecek olan vatandaşlar, yine bu dostlarımız kendi elleriyle besleyeceklerdir. O zaman için bir sorun yok zaten. Ama şu an için onların aç kalmaması çok önemli" diye konuştu.

Çetin bir kışı geride bırakan ayıları hem ziyaret etmek hem de onlara yiyecek ulaştırmak üzere Nemrut'a çıktıklarını belirten Hakan Okay ise ayılarla karşılaşamadıklarını, ancak onlara yetecek kadar yiyeceği geçiş güzergahlarına bıraktıklarını ifade etti. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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