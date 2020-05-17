(ÖZEL) Keskin: "Assos'ta bu yıl sezon bitti"
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(ÖZEL) Keskin: "Assos'ta bu yıl sezon bitti"

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyünde (Assos), yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sessizlik hakim.

(ÖZEL) Keskin:
17.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 17.05.2020 11:37

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Behramkale köyünde (Assos), yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle sessizlik hakim. Kentin gözde tatil yerlerinden biri olan Assos'ta salgın nedeniyle otel ve restoranlar kapalı kalmaya devam ederken, otel işletmecisi Hasan Keskin, "Ben bu yaz, burada iş olacağını düşünmüyorum. Olursa da çok az iş olur. Artık seneye, bu yıl sezon bitti diyorum" dedi.

Çin'de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını insan sağlığının yanı sıra birçok iş sektörünü de olumsuz etkiledi. Yaz aylarının olmazsa olmazı olarak bilinen turizm ekonomisi ise pandemi nedeniyle can çekişiyor.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yer alan Assos; tarihi dokusu, bol oksijenli havası ve sakinliği ile Türkiye'nin en şirin ve tercih edilen tatil beldelerinden bir tanesidir. Edremit Körfezi'nin kıyısında, Midilli Adası'nın tam karşısında bulunan Assos, aynı zamanda Antik Çağ'ın en önemli liman kentlerinden birisidir. Burada otel işleten Hasan Keskin, Assos'ta 2020 yılının turizm sezonunun bittiğini söyledi. Tarihi, coğrafi konumu, havası ve doğa harikası yerleriyle herkesin görmeye can attığı tatil beldelerinden biri olan Behramkale köyü de, korona virüs mağduru yerlerden birisi haline geldi. Yaklaşık, 2,5 - 3 aylık yaz sezonunda para kazanan işletmeler, bu yıl sezondan ümidini kesti.

"Kendi ve personelimizin güvenliği için müşteri almadık"

Virüs salgını ve turizme etkileri hakkında düşüncelerini dile getiren Hasan Keskin, "Bu salgın Türkiye'de görülmeye ilk başladığında kapalı alanlarda bulunan restoranlara müşteri almayın dediler ve bizler de açık alanlarda müşteri almaya başladık. Daha sonra bir tebliğ daha yaptılar, açık alanlarda da müşteri almayın sadece oda servislerinde müşteri alabilirsiniz dediler. Biz de restoranımızı kapattık. Şehirler arası dolaşım yasak olduğu için buraya çok fazla gelen olmadığından oteli de kapattık. Oteli kapatma nedenlerimizden birisi de, kim nereden geliyor, hastalık var mıdır yok mudur bilmediğimiz için, kendi ve personel güvenliğimiz için müşteri de almadık" dedi.

"Yüzde 50 kapasiteyle iş yapma şansımız yok"

Assos'da sezonun 70 gün olduğunu ve yüzde 50 kapasiteyle çalışma şanlarının olmadığını belirten Keskin, "Özellikle Assos için 1 Mayıs Cuma ya da Pazartesi günlerine denk geldiği zamanlarda burada hiçbir otelde konaklamak için akşam saatinde yer bulamazsın. Basından duyduğumuz tebliğler var ama bunları otel sahipleri açıklıyor. Hükümetin bu konuyla ilgili henüz açıkladığı bir şey yok. Ben söylenen şartlarda oteli çalıştırmayabilirim. Burada sezon 60 ya da 70 gündür. Yüzde elli kapasiteyle burada iş yapma şansımız yok. Sadece benim için değil buradaki otellerin durumu da aynı" diye konuştu.

"Biz iki bayram arası iş yaparız"

Tatil sezonunun Assos bölgesinde kısa olduğunu belirten Keskin, "Tabi biz önce güvenlik diyoruz. Kendi sağlığımız, personelimizin sağlığı, bu çevrenin sağlığı önemli. Virüs olduğu sürece burada iş olabileceğini düşünmüyorum. Ben işletme olarak bu sezonun bittiğini düşünüyorum. Biz iki bayram arası iş yaparız burada ya da şöyle söylemek gerekirse, okullar kapanır ve okullar açılır burada sezon biter" şeklinde konuştu.

"Bu yıl sezon bitti"

2020 yılı yaz sezonunda iş olmayacağının altını çizen Keskin, son olarak, "Hiçbir personelimi işten çıkarmadım. Personelimiz var, malzememiz var, her şeyimiz var ama kapalı bir şekilde bekliyoruz. Ben bu yaz burada iş olacağını düşünmüyorum. Olursa da çok az iş olur. Artık seneye, bu yıl sezon bitti diyorum" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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