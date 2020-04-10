(Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı
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Denizli, Polis, 3. Sayfa

(Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

Denizli'de kaza yapan alkollü sürücü polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı.

10.04.2020 11:09 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:19
(Özel) Kaza yapan alkollü sürücü kaçmak isterken bahçe duvarından düşüp yaralandı

Denizli'de kaza yapan alkollü sürücü polis ekipleri olay yerine gelmeden bahçe duvarından atlayıp kaçmak isterken yaralandı. Yere yatarak yardım bekleyen alkollü sürücünün polisten sigara istemesi ve 'yok' yanıtını alınca verdiği cevap ilginç diyaloglara neden oldu.

Olay, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. 20 ACG 204 plakalı otomobiliyle seyir eden B.Ş. refüjde bulunan ağaca çarparak savruldu. Araçtan yara almadan kurtulan B.Ş.'nin kaza yaptığını görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar edildiğini öğrenen alkollü sürücü alkol şişesini de yanına alarak kaçmaya çalıştı. Bir evin bahçe duvarından atladığı sırada düşerek yere yığılan B.Ş. burada yardım bekledi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin alkollü sürücü ile diyaloğunda ilginç anlar yaşandı. Polis ekipleri yürüyemeyen alkollü sürücü için sağlık ekibi isterken sürücü ise polis ekiplerinden sigara istedi. Polis ekiplerinin 'sigara kullanmıyoruz' yanıtı üzerine B.Ş. çevredeki vatandaşlardan sigara istedi. Çevrede bulunan vatandaşların ve polis ekiplerinin 'yok' cevabı üzerine B.Ş. "Bu kadar kişisiniz. Hiçbiriniz mi sigara kullanmıyorsunuz" dedi. Israrla sigara isteyen alkollü sürücünün 2.48 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri alkollü sürücüyü Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Polis olayla ilgili araştırma başlattı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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