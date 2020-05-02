(Özel) Kayseri'nin 2 yöresel lezzeti tek pakette birleşti

Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma, Kayseri'nin yöresel 2 lezzetini birleştirerek sucuklu mantı üretti.

Kayseri'de faaliyet gösteren bir firma, Kayseri'nin yöresel 2 lezzetini birleştirerek sucuklu mantı üretti.

Kayseri'de 16 yıldır faaliyet gösteren ve Hakkı Efendi markasıyla üretim yapan Kocalar A.Ş., daha önce veganlar için ürettiği patatesli ve yüksek protein değerine sahip istiridye mantarlı mantısının ardından, sucuklu mantı üretiminde de seri üretime geçti.

Kayseri'nin iki lezzetini aynı anda vatandaşların yiyebilmesi için üretime geçtiklerini söyleyen Kocalar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Musa Koca, "Biz bundan önce patatesli ve istiridye mantarlı mantı ürettik. Etli mantılarımız hali hazırda zaten vardı. Şimdi de şehrin muhteşem ikilisi dediğimiz sucuk ile mantıyı bir araya getirdik ve sucuklu mantı ürettik. Sucuklu mantıda Kayserimizin sucuğu ve mantısı meşhur. Biz de bunun ikisini de bir araya getirelim diye düşündük ve bununla beraber müthiş bir lezzet ortaya çıktı. Ürünümüzü yerel marketlerimizde vatandaşlarımız görebilir ve özelikle ürünlerin tatlarına bakmalarını istiyoruz. Hem sucuk tadını hem de mantı tadını alarak ikisini aynı anda yiyebilecekler" dedi.

Koca, isteyen herkesin internet sitesi üzerinden siparişlerini verebileceklerini söyleyerek, "Sucuklu mantı fikri de şu şekilde gelişti, diğer çıkardığımız mantı çeşitlerine yoğun bir talep vardı. Gelen taleplerin yoğun olması üzerine mantıya ve sucuğa olan talebi değerlendirdik. Bununla beraber, bu muhteşem ikiliyi bir araya getirdiğimizde nasıl bir tat çıkacak ortaya dedik. 6 aylık bir Ar-Ge sürecinden sonra muhteşem bir lezzet ortaya çıktı. Şu anda Kayseri ve Ankara'daki yerel marketlerimiz de ürünler mevcut ama onun dışında ulaşmak isteyen herkes www.hakkıefendi.com.tr adresinden ulaşabilir ve bir tıklama ile ertesi gün kapısında bütün mantı çeşitlerimizi bulabilir" ifadelerini kulandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA