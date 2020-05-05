(ÖZEL) Kastamonu'da Kızılay'ın çağrısıyla 3 saate 70 ünite kan toplandı
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(ÖZEL) Kastamonu'da Kızılay'ın çağrısıyla 3 saate 70 ünite kan toplandı

(ÖZEL) Kastamonu'da Kızılay'ın çağrısıyla 3 saate 70 ünite kan toplandı
05.05.2020 11:11 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:11

Kastamonu'da, ülke genelinde kan stoklarının azaldığını duyan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Kastamonu'da, ülke genelinde kan stoklarının azaldığını duyan vatandaşlar, Kızılay'a kan bağışında bulundu. Kızılay gönüllerinin sosyal medyadan farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları 'Kan Bağışı Verme' çağrısı sonrasında harekete geçen vatandaşlar, kan merkezine akın etti ve 3 saatte 70 ünite kan toplandı.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, hayatın akışını değiştiren korona virüs salgını dolayısıyla kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine vatandaşlar, Kızılay gönüllülerinin sosyal medyadan farkındalık oluşturmak amacıyla yaptıkları 'acil kan ihtiyacı' çağrısının ardından harekete geçti. Kızılay gönüllülerinin korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının azalması sonrasında yaptıkları bağış çağrısına vatandaşlar ise kayıtsız kalmadı. Kastamonu'da vatandaşlar, iftar sonrasında sosyal medya üzerinden yapılan çağrının ardından Kızılay Kan Merkezi'ne giderek kan bağışında bulundu. Kızılay gönüllülerinin de tam kadro destek verdiği kan bağışı çağrısı sonrasında 3 saatte 70 ünite kan bağışı gerçekleşti.

"Hem korona virüs hem de Ramazan ayı nedeniyle kan stoklarımız azaldı"

Hem korona virüs salgının hem de Ramazan ayın nedeniyle kan stoklarının azaldığını açıklayan Türk Kızılayı Kastamonu Şube Başkanı Av. Akif Güzel, "Türk Kızılayı Kastamonu Şubesi olarak bu akşam Kızılaya bağlı birimlerimizle birlikte kan vermek amacıyla Kan Toplama Merkezimize geldik. Bilindiği üzere özellikle korona virüs rahatsızlığının ortaya çıkmasının ardından Türkiye'ye kan bağışında azalmalar sebebiyle stoklarda büyük bir azalma ortaya çıktı. Bunun dışında ayrıca Ramazan ayı olması münasebetiyle kan bağışında bulunulması noktasında büyük bir düşüş yaşandı. Geçtiğimiz hafta Genel Başkanımızın kan verme hususundaki daveti üzerine bizde bu şekilde Kızılay birimlerimizde görev yapan arkadaşlarımızla birlikte kan vermeye geldik. Özellikle Kastamonu halkımızı da kan vermeye teşvik etmek istiyoruz. Buradaki amacımız farkındalık oluşturmak, kan verme hususunda insanlarımızın dikkatini çekmek" dedi.

"Korona'ya yakalanıp iyileşen hastalarımızdan plazma bağışı da bekliyoruz"

Korona virüs hastalığına yakalandıktan sonra iyileşen hastaların plazma bağışında bulunması noktasında çağrıda bulunan Güzel, "Bilindiği üzere korona virüs hastalığının herhangi bir tedavisi bulunmuyor. Ancak Kovid-19 hastalığını geçirmiş olan ve bu hastalık sonrasında iyileşmiş olan vatandaşlarımızdan alınan plazmalar bu hususta bir umut teşvik etmektedir. Ben, ayrıca buradan Kovid-19 hastalığına yakalanıp iyileşen ve plazma bağışında bulunabilecek tüm vatandaşlarımızı plazma bağışına davet etmek istiyorum" diye konuştu.

"Ülkemizin her zor döneminde halkımızın yanındayız"

Türk Kızılayının 1868 yılında kurulduğunu ve 151 yıllık geçmişi olan bir dernek olduğunu söyleyen Güzel, şöyle konuştu: "Her türlü hastalıkta, zor durumda, savaş esnasında halkımızın yanında olduğu gibi yine böyle bir zor dönemde halkımızın yanındayız. Türk Kızılayın tüm birimleri olarak sahadayız ve tüm şubelerimizle, ilçe temsilciliklerimizle ve kan merkezimizle halkımızın problemlerini giderme açısından çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

"Farkındalık oluşturmak izin iftarın ardından kan bağışında bulunmaya geldik"

Türk Kızılayı Kastamonu İl Kadın Kolları Şube Başkanı Sedef Perk ise, şunları kaydetti: "Uzun süredir gündemde olan korona virüs salgını nedeniyle ve beraberinde gelen bir takım kısıtlamalar nedeniyle ayrıca Ramazan ayının da etkisiyle kan bağışında bir azalma söz konusu oldu. Bu da doğal olarak kan stoklarını büyük oranda etkilemektedir. Kan stoklarında ciddi anlamda azalma söz konusu oldu. Biz, bu amaçla bir farkındalık oluşturmak adına Türk Kızılayı Kastamonu Kadın Kolları Şube Başkanlığı olarak kan bağışında bulunmaya geldik. Buradan herkesi kan vermeleri konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum. İhtiyaçlar bir şekilde devam ediyor, hatta belki de bu dönemde daha fazla ihtiyaç olabilir kan bağışına. Bu sebeple herkesi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz"

"Halk olarak sağlık çalışanlarına ve Kızılaya destek olmalıyız"

Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma Vakfı (TÜRKAV) Başkanı Hamdi Özden de, şunları söyledi: "Ülkemizin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçte Kızılay tarafından yapılan kan stoklarının tükendiğine dair açıklamalarının ardından bizlerde TÜRKAV Kastamonu Şubesi olarak arkadaşlarımızla birlikte kan bağışı verme kampanyası düzenledik. Bu akşam onun için buradayız. Bütün halkımızı da kan vermeye davet ediyoruz. Çünkü bu çok önemli bir süreç, birbirimize destek olmak gerekiyor. Sağlık çalışanları nasıl korona hastalığıyla mücadele ediyorsa halk olarak bizde onlara destek vermeliyiz. Şu anda hastanelerde bulunan insanlar içinde kan vermeye tüm halkımızı davet ediyoruz"

"Kan stoklarında azalma olduğunu duyunca kan vermeye geldim"

Türk Sağlık Sen Kastamonu Şube Başkanı Cengiz Büyükkapucu ise, "Bir vatandaş olarak Kovid-19 salgını var ülkemizde malumunuz üzere. Bu hastalık vesilesiyle ülkemizde kan stoklarında azalma olduğunu bazı kuruluşlardan duyduk. Bende TÜRKAV üyesi olarak kan bağışı verme kampanyasına destek vermek amacıyla buraya kan vermeye geldi. Ülkemizde de herkesin kan bağışı kampanyasına destek vermesine bekliyoruz. Ne mutlu ki her dönemde Kızılayımız imdadımıza yetişiyor" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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