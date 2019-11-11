(Özel) Kartal'da 3 kişinin yaralandığı panik anları kamerada

11.11.2019 15:00 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:05

Kartal'da cezaevinden çıkan şahıs, tartıştığı eniştesini başından, ablasını ve yeğenini ayağından silahla vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken şahıs gözaltına alındı. 3 kişinin yaralandığı olayda sokakta yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.



Kartal cezaevinden yeni çıkan Cem Y. isimli şahıs, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı eniştesi Serkan Güzeltepe'yi başından, ablası Sedef Adanur O., ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi ayağından silahla vurdu. Silah seslerini duyan komşular paniğe kapılarak durumu polise bildirdi. Vatandaşlar, olay yerine gelen ambulansa panik içinde yol gösterdi. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken enişte Serkan Güzeltepe'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Şahıs polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.



Kartal'da 3 kişinin yaralandığı olaya ait panik anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde bir kadın ve adam panik içinde koşarak ambulansa yol gösteriyor. Yaralılar ambulansa konuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA