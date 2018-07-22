Kars'ta Sıcaktan Bunalanlar Çıldır Gölü'nde Serinliyor

Kars'ta sıcak havadan bunalanlar soluğu Çıldır Gölü'nde alıyor. Serinlemek için Çıldır Gölü'ne giren vatandaşlar saatlerce suda kalıyor.

Kars son yılların en sıcak günlerini yaşıyor. Termometrelerin 30'u gösterdiği kentte, aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar soluğu Çıldır Gölü'nde aldı. Çıldır Gölü'ne girerek serinlemeye çalışan vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu.

"Batı'ya gitme gibi bir imkanımız yok"

Sıcaktan dolayı serinlemek için Çıldır Gölü'ne geldiklerini ifade eden vatandaşlar, "Havalar sıcak olmasından dolayı Çıldır Gölü'ne geldik. Batı'ya gitme gibi bir imkanımız yok. Hafta sonunda bu şekilde tatilimizi Çıldır Gölü'nde değerlendiriyoruz. Temiz yer, güzel bir yer. Denizi aratmayan bir yer. Bu şekilde sıcak havada serinlemek için Çıldır Gölü'ne geldik" dedi.

Çıldır Gölü'ne insanların daha yeni yeni gelmeye başladığını belirten vatandaşlar, "Kars'ta çok güzel bir göl var. Çıldır Gölü, çok güzel daha yeni yeni insanlar gelemeye başladı. Valinin çok güzel hizmetleri oldu. Kütük Ev yaptı, piknik alanı yaptı. Karslı olarak 2 yıldır buraya gelmeye başladık. Tabi bazı eksiklikleri var. Bunlarda zamanla giderilir. Güzel serinliyor. Bizim içinde değişik bir aktivite oluyor. Kars'ta malum fazla bir şey yapamıyoruz. Bizim için güzel oluyor. Vakit geçiriyoruz" diye konuştu.

Kars merkeze 60 kilometre uzaklıkta bulunan Çıldır Gölü, özellikle hafta sonları dolup taşıyor. Ailesiyle birlikte hafta sonunu değerlendirmek isteyen vatandaşlar Çıldır Gölü'ne geliyor. Burada çam ağaçlarının altında piknik yapan vatandaşlar, Çıldır Gölü'nün serin sularında serinliyor. Birbirleriyle şakalaşan vatandaşlar ise renkli görüntüler yaşanmasına neden oluyor.

IÇ-HA-Y) - KARS