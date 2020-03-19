(Özel) Karaköy'de güpegündüz gasp girişimi Karaköy'de bir tekel bayisinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti.

Karaköy'de bir tekel bayisinde güpegündüz gasp girişiminde bulunan 4 kişi bu kadarına da pes dedirtti. Para ve alkol isteyen gaspçılar kendilerine direnen bayi sahibini darp edip kaçtı.

Olay, Karaköy Galata Şarap Eskisi Sokak'ta saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan bir tekel bayisine gelen 4 gaspçı bayi sahibinden para ve alkol istedi. Gaspçılara direnen bayi sahibi para ve alkol vermedi. Bunun üzerine gaspçılar bayii sahibinin kafasına vurarak darp etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Çevredeki vatandaşların kendilerine doğru geldiğini gören gaspçılar kaçtı. Güpegündüz gasp girişiminde bulunan şahıslar kayıplara karıştı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaçan gaspçıları bulmak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA