HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

(Özel) Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı

(Özel) Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı
04.05.2020 11:21 | Son Güncelleme: 04.05.2020 11:21

İzleyenlerin gözüne hitap ederken çiftçilerin cebine büyük katkı sağlayan altın çiçek kanola tarlalarının havadan çekilen görüntüleri mest etti.

İzleyenlerin gözüne hitap ederken çiftçilerin cebine büyük katkı sağlayan altın çiçek kanola tarlalarının havadan çekilen görüntüleri mest etti. Üreticinin artan maliyetler nedeniyle zorluklar yaşadıklarını dile getiren Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, "Geçen yıl 45 bin dönüm arazi ekerken bu yıl 20-23 bin dönüm arası bu da yüzde 50 düşüş olduğunu gösteriyor" dedi.

Trakya çiftçisinin 'altın çiçek' olarak adlandırdığı bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola ekiminin geçen yıla oranla yarı yarıya azaldığı söyleyen Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, ekimin azalmasının nedenlerini anlattı. Özer, ilaç fiyatları ve girdi fiyatlarındaki artışın çiftçiyi olumsuz yönde etkilediğini vurguladı. Yağlı tohum desteğinin çiftçiye ödenmediğini belirten Özer, destek sağlanırsa üreticiye can suyu gibi geleceğini söyledi. Öte yandan Silivri'deki kanolaların çiçek açması ile adeta sarıya boyanan tarlalar görenleri kendine hayran bıraktı. Sapsarı görüntüsü ile eşsiz manzara oluşturan tarlalar görenleri mest etti. Uçsuz bucaksız sapsarı kanolaların görüntüsü virüs ile mücadele edilen bu zor zamanlarda içleri ısıttı.

"Girdi fiyatlarını artırdığından dolayı çiftçimiz ekimi azalttı"

Geçen yıla oranla arazi ekiminde yüzde 50 düşüş olduğunu aktaran Silivri Ziraat Odası Başkanı Sabri Özer, "Geçen yıl yaklaşık olarak 45 bin dönüm arazi ekmiştik. Bu yıl 20-23 bin dönüm arası buda yüzde 50 düşüş olduğunu gösteriyor. Bunun nedeni 2018 yılındaki kanolanın ton fiyatı 2 bin ve üzeriydi fakat geçen yıl 1, 8 civarlarında devam etti. Girdi fiyatları yüksek olduğu için vatandaşlar tamamen kanola ekimini bıraktı. Kanola tarlaları için 80-90 liraya aldığımız ilacı şuan 120 TL ve üzerine alıyoruz. Bu da girdi fiyatlarını artırdığından dolayı çiftçimiz ekimi azalttı. Bunun yanında yağlı tohumlarda desteklerimiz var. Şuan üreticimize hala bu destekler ödenmedi. Umarım ki en kısa zamanda can suyu gibi gelecektir bu destek. Çiftçinin üretmiş olduğu ürünlerde fiyat yükselmedi ama sanayideki ürünlerin fiyatları, özellikle girdiler tamamen yükseldi. Umarım en kısa zamanda yağlı tohumların desteği ödenir çiftçimize de can suyu gelir" şeklinde konuştu.

"Arıcılar tarafından kanola tarlaları arıların sağlığı için tercih edilmekte"

Kanola ekiminin masrafı çok olduğu için çiftçilerin bazılarının tercih etmediğini söyleyen Silivri Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Metin Gürsel, "Kanola ekimini bazı çiftçiler tercih etmemektedir çünkü masrafı çok. Pahalı ilaçlar olduğu gerekçesi ile ekilmemektedir. Fakat bununla mücadele edildiğinde getirisi çok iyi olmaktadır. Kanola görüntüsü itibariyle insanların ilgisini çekmekte fotoğraf çekiminde kullanılmaktadır. Bununla birlikte arıcılar tarafından çok tercih edilmekte çiçeklenme döneminde arıların sağlığı bakımından önemlidir" diye konuştu.

"Buraya devamlı gelip fotoğraf ve film çekiliyorlar"

Kanola tarlaları karşısında dinlendiğini söyleyen çiftçi Özcan Doğan, "Burada çiftçilik yapıyoruz. Bu sene de buraya kanola ektik. Sabahları burada kahvaltı yapıyoruz bu manzara karşısında günümüz güzel başlıyor. Manzarası çok güzel dinleniyoruz. Buraya devamlı gelip fotoğraf çekiliyorlar, film çekiliyorlar" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu Ekonomi
Son Dakika: Nisan'da %0,85 artan enflasyon, yıllık bazda %10,94 oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı Ekonomi
Koronavirüs salgını nedeniyle kilosu 16 bin TL'ye satılan arı sütüne talep arttı
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor Ekonomi
Bor katkılı yerli ve milli dezenfektan Borel'in ham maddesinin büyük bölümü Amasya'da üretiliyor
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu Ekonomi
Nisan'da fiyatı en fazla artan ürün sarımsak, en çok düşen ürün ise patlıcan oldu
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor Ekonomi
Haftaya düşüşle başlayan dolar 7,01'den işlem görüyor
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor Ekonomi
Turizm sektörünü bırakıp litresi 100 liradan eşek sütü satan girişimci, siparişlere yetişemiyor
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Türkiye, Somali'ye aralarında yerli solunum cihazı da olan tıbbı malzemeler gönderdi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
Çay üreticileri köy köy gezerek 6 bin 900 TL maaşla 2 bin işçi arıyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
TÜPRAŞ İzmir Rafinerisi 5 Mayıs'ta üretime ara veriyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Karpuzun kilosu 6 lira olunca dilim dilim satılıyor
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Solunum cihazı ihracatında ön izin şartı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Koronavirüs nedeniyle deri sektörünün ihracatı yüzde 65 düşünce firmalar üretimi durdurmaya başladı
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
Elon Musk'ın attığı tweet, Tesla'nın değerini 14 milyar dolar düşürdü
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
IMF koronavirüs nedeniyle Gürcistan'a 200 milyon dolar kredi verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Merkez Bankası, hakim ortak olduğu Bankalararası Kart Merkezi'ne ilave sorumluluklar verecek
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
Afyonlu aile 88 yıldır aynı yöntemle kürek helva üretiyor
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
11 Mayıs'ta kademeli olarak açılmaya hazırlanan AVM'lerde düzen değişecek
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
Türk mühendislik firması, koronavirüsle fiyatı yükselen dezenfektan maliyetini yüzde 95 azaltan cihaz geliştirdi
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İstanbul'da Akasya ve Akbatı AVM'leri 1 Haziran'da açılıyor
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
İmamoğlu: Koronavirüs nedeniyle İBB'nin gelirleri düştü, büyük bir tasarruf seferberliği başlattık
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Soğan ihracatı kontrollü olarak yapılacak
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Koronavirüs nedeniyle Ramazan'da tatlı satışları yüzde 60 azaldı
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Tekrar yükselişe geçen gram altın, 382,8 liradan işlem görüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi 21 Aralık tarihinde tamamlanacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Fahrettin Koca Süleyman Soylu Berat Albayrak Mustafa Destici
Magazin Mfö Cem Yılmaz Safiye Soyman Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Neymar Burak Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kadın Mayıs Samsun Ramazan
Şu an buradasınız: (Özel) Kanola tarlalarında ekim yüzde 50 azaldı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.5.2020 11:35:17. #1.15#
title