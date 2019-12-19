Kahvehane işletmecisinden alkışlanacak yazı: "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır!

19.12.2019 10:29 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:11

Manisa'da bir kahvehane işletmecisi, kadına yönelik artan şiddet olayları nedeniyle kahvehanesine astığı yazılar ve müşterilere dağıttığı güllerle kadına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu. Yıllardır gittikleri kahvehanede işletmeci tarafından gül takdim edilen müşteriler, hayatlarında ilk kez eşlerine çiçek götüreceklerini belirterek işletmeciye teşekkür etti.

"KADINLAR BİZE ALLAH'IN HEDİYESİDİR"

Son günlerde kadına yönelik şiddet olaylarının artması toplumun farklı kesimlerinden tepki çekerken, Manisa'da erkeklerin en çok uğradıkları mekanların başında gelen kahvehanelerden biri olan Erzurumlular Kıraathanesi işletmecisi Çetin Akar, işletmesinin camlarına "Kadınlar bize Allah'ın hediyesidir. Kadın şiddetine hayır! Kahvede çay içelim, birer çiçek hediye edelim kadınlarımıza" yazılı afişler asarak müşterilerine eşlerine götürmeleri için gül takdim etti. Çoğu müşteri hayatlarında ilk kez eşlerine çiçek götüreceklerini belirtirken, kadınların baş tacı olduklarını ve şiddet olaylarının artık son bulmasını istediler.

TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLMAK İSTİYORUM"

36 yaşındaki 3 çocuk babası Çetin Akar ise, haberlerde neredeyse her gün bir kadın cinayeti veya bir kadının uğradığı şiddetin yer aldığını ve durumun kendisini çok rahatsız ettiğini anlattı. Kadına yönelik şiddeti önleyebilmek için bir şeyler yapılması gerektiğini kaydeden Akar, yaptığı çalışmanın Manisa'da, hatta Türkiye'de örnek olmasını istedi. Her gün televizyonlarda kadınlara yönelik şiddet haberlerinden bıktığını dile getiren Akar, "Kadınlar bizler için birer çiçektir. Kadınlar bizlerin baş tacıdır. Ben bu uygulamayı başlatıyorum. Bu uygulamanın Manisa'da örnek olmasını ve 81 vilayete yayılmasını istiyorum" dedi.

"GELECEKTE KADINLARIMIZ ŞİDDET MAĞDURU OLMASIN"

Sözlerine insanların toplandığı alanların hep kıraathane olduğunu vurgulayan Akar sözlerine şöyle devam etti, " Bu yazıları sürekli burada gördükleri zaman minimum yüzde 70-75 insanlarımızın değişeceğine inanıyorum. Böyle bir çalışma inşallah örnek olur. Bizler genç olarak gelecek nesillerimize örnek olalım ve gelecekte kadınlarımız şiddet mağduru olmasın. Yetkililerin bunu görüp diğer kıraathanelere yayılmasını istiyorum."

Kaynak: İHA