Kahramanmaraş'tan Hollanda'ya Kasket

Kahramanmaraş'ta küçük bir iş yerinde üretilen birbirinden farklı kasketler Hollandalı çiftçilere satılıyor.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Şükrü Erşan (65), Dulkadiroğlu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Saraçhane Çarşısı'ndaki küçük iş yerinde 50 yıldır kasket üretiyor.

Günde ortalama 10 adet kasket üreten Erşan, 8 ve 5 köşeli kasketlerin yanı sıra, spor kesim şapkaları müşterilerin beğenisine sunuyor. Mesleği kentte yapan sadece kendisi olduğunu söyleyen Erşan, kalifiye eleman bulunmamasından da yakınıyor. Hazır kumaşlarla üretilen kasketleri, 5 ila 30 lira arasında sattığını söyleyen Şükrü Erşan, kasketlerini Avrupa ülkelerine ihraç ediyor. Erşan, "Kahramanmaraş ziraat memleketi, tarlaya gidenler bu kasketleri kullanır. Yazın keplerimiz var, kışın farklı şapkalarımız var. 3 çeşit şapkamız var 8 köşe, 5 köşe ve düğmeli olarak. Yaşlı kesim özellikle 8 köşeyi tercih ediyor. Fiyatlarımız 10 liradan başlar 30 liraya kadar satıyoruz. Doktorlarımız özellikle göz rahatsızlığı bulunan insanların şapka takmalarını öneriyor. Hollanda'da müşterilerimiz var onlara gönderiyoruz. Buradan toptan alıp oradaki çiftçilere satıyorlar" dedi. - KAHRAMANMARAŞ