Kağıthane Parkları Kameralarla Daha Güvenli

İhlas Medya kuruluşlarının "Çocuk parklarına güvenlik kamerası" konulması çağrısına Kağıthane Belediyesinden destek geldi. Vatandaşların huzurlu vakit geçirebilmesi için ilçe genelinde 200 park 24 saat boyunca 315 güvenlik kamerasıyla izleniyor.

İhlas Medya kuruluşları İhlas Haber Ajansı (İHA), TGRT Haber ve Türkiye Gazetesi'nin "Çocuk parklarına güvenlik kamerası konulsun" çağrısına Kağıthane Belediyesi de destek verdi. Belediye, vatandaşların huzur içinde parklardan yararlanmalarını sağlamak amacıyla ilçe genelindeki parklara güvenlik kameraları yerleştirdi. Toplam 200 park ve kavşak, 24 saat boyunca 315 güvenlik kamerasıyla izleniyor. Belediye görevlileri tarafından ilçe parkları IP kamera sistemiyle 24 saat kayıt altına alınıyor. Vatandaşların daha güvenli bir ortamda vakit geçirmesi ve olumsuz olayların önlenmesi aşamasında büyük katkı sağlayacak kameralar, zaman zaman şikayet konularına anında müdahale olanağı vererek geriye dönük olarak aylık kayıtlar alıyor.

"24 saat boyunca tüm çevrenin güvenlik kaydını alıyoruz"

Parklarda uygulanmaya başlanan kamera sistemiyle ilgili konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, "Çocuklarımızın güvenli alanlarda olmasını istiyoruz. Özellikle çocuk parklarına aileler ve çocukları güven içerisinde gelebilsin istiyoruz. Bunun için parkların aydınlatmalarını güçlendirdik, gece ve gündüz aydınlık bir ortam var. Ardından ücretsiz internet erişimi oluşturduk, aileler çocuklar ve gençler geldikleri zaman buralarda internetten de ayarlanabilsin istedik. Öte yandan da 24 saat boyunca aydınlık bir ortamda 160 derece kayıt yapan güvenlik kameralarımız var. 24 saat içerisinde tüm çevrenin güvenlik kaydını alıyoruz" dedi.

"İhlas Medya Grubu önemli bir çalışma başlattı"

İlçedeki 200 parkta toplam 315 adet güvenlik kamerası olduğunu ifade eden Kılıç, "Aynı zamanda güvenlik birimleri de ihtiyaç halinde bizim kayıtlarımızı alabilirler, hatta parkımızın çevresindeki yollardan ve binalardan da çeşitli güvenlik birimlerine destek oluyoruz. Bu kampanyadan çok memnun olduk, bunun için İhlas Medya Grubu'nu tebrik ediyoruz. Biz bu çalışmayı uyguladığımızda çok faydalı olduğunu gördük, dolayısıyla İhlas Medya Grubu çok önemli bir çalışma başlattı. Biz de uygulanabilirliğini ortaya koymak için başlattık. Güvenlik kameralarımızı 24 saat takip ediyoruz, herhangi bir problem olduğunda da arkadaşlığımız burada sonraki günlerde de izleyebiliyorlar" diye konuştu.

"Bu uygulama Türkiye'nin tüm illerinde artmalı"

Güvenlik kameralarıyla izlenen parklarda çocuklarıyla vakit geçiren vatandaşlar ise "Çok güzel uygulamalar bunlar. İşin açıkçası böyle bir uygulama bekliyorduk ve güvenlik kameralarının olabileceğini tahmin ediyorduk. Muhtemelen bir yerlere koymuşlardır diyorduk, artık içimizde daha rahat ve huzurlu olacak. En azından çocuklarımız kaybolmaz gözümüz arkada kalmaz. İnternet üzerinden de haberdar olmuştum bu uygulamadan, güvenlik kameralarının her yerde yaygınlaşması gerek. Bu şekilde çocuklarımız daha güvende olacak, rahatlıkla parklara getirip oynata bileceğiz. Bu uygulamanın Türkiye'nin tüm illerine ve ilçelerine örnek olmasını isterim" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL