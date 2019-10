(Özel) Kadın muhtar caddeyi karanlık bulunca duvarlarını tuvale çevirdi

02.10.2019 09:42

Ataşehir'de Atatürk Mahallesi'nin kadın muhtarı Leyla Yeşimşaylan, caddenin kendisine karanlık geldiğini düşünerek ilginç bir projeye imza attı. Belediyeden caddeyi boyamak için izin alan kadın muhtar, duvarları adeta tuvale çevirdi. Dünyanın çeşitli ülkelerinden 50 ressam hep beraber duvarda resim yaparak mahalleye renk kattı.



Ataşehir Atatürk Mahallesi'nin kadın muhtarı Leyla Yeşimşaylan, caddenin kendisine karanlık geldiğini söyleyerek ilginç bir projeyi imza attı. Ataşehir Belediyesinden izin ve destek alan kadın muhtar ardından harekete geçti. Caddedeki duvarları tuvale çeviren kadın muhtara 50 ressamdan da destek geldi. Proje kapsamında İran asıllı Elham Parhızkar ve Almanya'dan Serap Riedel gibi 50 ressam Ataşehir'de bir araya geldi. Ressamlar mahallede bulunan bir duvarı kendilerinin belirledikleri temaları içeren resimlerle donattı. Ressamlar, çevre temizliği, insanlık, çocuklar ve kadın hakları gibi sosyal konulardaki resimleri için fırçalarını konuşturdu.



"Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi"



Atatürk Mahallesi Muhtarı Leyla Yeşimşaylan, "Hep kafamda sanatla ilgili çok şey vardı, tek tek onları yapıyorum. Kütüphaneyle başladım, muhtarlığımızda 5 bin kitabımız var. Sekiz tane sanatçıya muhtarlığımda resim sergisi yaptırdım. Bu caddeyi hep karanlık görüyordum. Ne yapabilirim derken aklıma bu geldi. Bu bayağı büyük bir iş ve tamamen proje bana ait. Belediyeden yer istedim. Maddi manevi her şey bana ait. Sponsorlukla yapıyorum bu işi. Bu aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Burada şu an 50 sanatçımız oldu ve Türkiye'de bir ilki yapıyormuşuz. 50 sanatçının aynı anda resme başlaması bir ilkmiş. Bir de Avusturya'da varmış. Sanatçılarımız her yerden geliyor" dedi.



"Güzel mesajlar verilsin diye burada toplandık"



Projede yer alan İranlı ressam Elham Parhızkar, "Ben İranlı bir ressamım, Türkiye'de ikamet ediyorum. Duydum ki Ataşehir'de muhtarlık çok güzel bir proje yapıyor, ressamlar bir araya gelip herkese mesaj vermek istiyor. Ben de katılmak istedim. Şehir temizliği, çocuklar, telefonun zararları, insanlar, kadın hakları, ayrı ayrı mesajlar var. Duvar bayağı büyük. Hem mahallemiz güzel olsun hem de güzel mesajlar verilsin diye burada toplandık" diye konuştu.



Ressam Nihal Arık ise, "Uzun yıllardır resimle uğraşıyorum. Resmin sadece fiziksel güzellikler değil de sosyal içerikli de olmasını savunuyorum. İnsanları birbirine yaklaştırdığını, özgürlüklere yol açtığını düşünüyorum. Ataşehir'de düzenlenen bu projede yer almak beni mutlu etti. Özgürlük ve esaret çalışması yapmak istedim. Fırtınalı bir dünyadan kaçmaya çalışan balonlar, resmin tamamında da başka sürprizler var" dedi.



Proje için Almanya'dan gelen ressam Serap Riedel, "45 yıldır Almanya'da yaşıyorum. 27 seneden beri sanatla uğraşıyorum. Almanya'da öğrencilerim var, resim dersleri veriyorum, ayrıca bağımlı olan kişilere terapi üzerine resim dersleri veriyorum. Bir sanatçı olarak benim de katkım olsun istedim" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

