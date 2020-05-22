(Özel) Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağacın devrilme anı kamerada
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(Özel) Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağacın devrilme anı kamerada

Kadıköy'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan fırtına bir ıhlamur ağacının devrilmesine neden oldu.

(Özel) Kadıköy'de fırtına nedeniyle ağacın devrilme anı kamerada
22.05.2020 10:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 10:48

Kadıköy'de sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan fırtına bir ıhlamur ağacının devrilmesine neden oldu. Ağacın devrilme anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sabahın erken erken saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve yağış etkili olmaya devam ediyor. Kadıköy Sahra-i Cedid Mahallesi'nde bir ıhlamur ağacı, sabah saat 07.00 sıralarında şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülerek yola devrildi. Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olayda şans eseri herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmezken, itfaiye ekipleri yola devrilen ıhlamur ağacını kısa sürede bulunduğu yerden kaldırdı.

Apartman görevlisi Nedim Gürsu, "Şiddetli rüzgarda apartmanımızın önündeki ıhlamur ağacımız devrildi. Bu çevrenin en güzel ağaçlarından biriydi. Koku veren bir ağaçtı. Çok güzeldi, çok üzüldük" dedi. Mahalle esnaflarından Necati Ünlü, "Bu yaz gölgemiz gitti. Ağacın gölgesinde otururduk. Ihlamur bizim güzel bir ağacımızdı. Yıkıldı, gitti. Sağlık olsun" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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