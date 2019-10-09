(Özel) Kaderine terk edilen sokak köpekleri 5 yıldızlı konfora kavuştu

09.10.2019 09:27

Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çayüstü kırsal mahallesindeki bir çiftlikte 50'ye yakın köpeğin kaderine terk edilmiş olarak bulunmasının ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri seferber oldu. İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezinde bakım ve tedavileri devam eden köpeklerin ortamı 5 yıldızlı otel konforunu aratmıyor.



Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çayüstü kırsal mahallesindeki bir çiftlikte 50'ye yakın köpek, sahiplerinin hayatını kaybetmesi sonucu kaderlerine terk edilerek aç ve susuz kalmış, bazı köpeklerin ise açlıktan birbirlerini yedikleri tespit edilmişti. Köpekleri bulundukları yerden alarak İvrindi'de bulunan bakımevine getiren görevliler burada köpeklerin tedavisiyle yakından ilgileniyor. Otel konforunu aratmayan tesiste bakımları yapılan köpekler, bakımevindeki diğer köpeklerle birlikte sahiplendirilmeyi bekliyor.



7/24 hizmet



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, İvrindi Sokak Hayvanları Geçici Bakım evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Altıeylül ilçesi Ovaköy Mahallesi'nde bulunan Sokak Hayvanları Bakım evinde Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 7 veteriner hekim ve 6 tekniker başta olmak üzere toplam 41 personelin hizmet verdiği tesislerde bulunan modern hayvan hastanesinde sokak hayvanlarının kısırlaştırılması, tedavisi ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Bunların yanı sıra çocuklarda hayvan sevgisi ve doğa bilincinin oluşturulması ve sahiplendirmeye yönelik sosyal faaliyetlerin de gerçekleştirildiği tesisler aracılığıyla sokak hayvanlarına barınma ve beslenme desteği de sağlanıyor. 7/24 hizmet için hazır halde bulunan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi Nakil Araçları, Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, ALO 153 ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na iletilen ihbarlara da hassasiyetle hızlı bir şekilde çözüm üretiyor. Büyükşehir Belediyesi 2014-2019 yılları arasında tesislere gelen sokak hayvanı sayısı 18 bin 397, sahiplendirilen hayvan sayısı 4 bin 626, bakımı ve kısırlaştırılması yapılan hayvan sayısı 15 bin 945, toplam tedavi edilen sokak hayvanı sayısı ise 26 bin 687 oldu. - BALIKESİR

Kaynak: İHA