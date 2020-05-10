Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
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Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar

Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar
10.05.2020 20:34 | Son Güncelleme: 10.05.2020 20:34

- Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğa severler den oluşan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde özel izin alarak, sokak hayvanlarını besledi.

- Özel izinle sokak hayvanlarını besliyorlar

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde doğa severler den oluşan bir grup, sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı günlerde özel izin alarak, sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüsünün yayılmasını önlemek amacıyla hafta sonları gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aç kalan sokak hayvanları için, ilçede faaliyet gösteren Fırat Gezginler Kulübü üyesi bir grup doğa sever, kolları sıvadı. Doğa seveler aldıkları özel izinle, sokak hayvanlarının yaşadıkları bölgelere ekmek ve mama bırakarak, bu zor zamanlarda hayvanların aç kalmamasını sağladı. Hayvanları elleriyle besleyen hayvan severler, bunlara özel ilgi göstererek dakikalarca sevdi, oyun oynadı.

Fırat Gezginler Kulübü Başkanı Ferit Akçalı,'Doğa severler olarak, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan can dostları sokak hayvanlarını beslediklerini' belirtti. Ferit Akçalı açıklamasının devamında," Kısıtlamanın başlandığı her hafta sonu arkadaşlarımızla birlikte sokak sokak, cadde cadde dolaşıp sokak hayvanlarını beslemeye çalışıyoruz. Bu manada bize katkı sağlayan Belediye Başkanlığına da teşekkür ediyoruz. Herkesi, sokaklarda ki can dostlarımıza sahip çıkmaya davet ediyoruz, onlarda bizim gibi bir candır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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