İstiklal Caddesi'nde Dilenci Kadınlar "Erik Dalı" Eşliğinde Göbek Atarak Kazançlarını Kutladı
İstanbul'un en kalabalık noktası olan İstiklal Caddesi'nde gün boyu caddeden geçen vatandaşlardan yardım isteyen dilenciler gecenin geç saatlerinde topladıkları paraları "Erik Dalı" türküsü eşliğinde göbek atarak kutladı.
Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde gün boyu caddeden geçen vatandaşlardan yardım isteyen dilenciler, akşam ise günlük kazançlarını ellerindeki bastonları ile "Erik Dalı" türküsü eşliğinde göbek atarak kutladı.
"ERİK DALI" EŞLİĞİNDE GÖBEK
İstiklal Caddesi'nde, gün boyunca para dilenen bastonlu kadınlar, akşam saatlerine kazandıkları hasılatı "Erik Dalı" oynayarak kutladı. Cep telefonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, saz eşliğinde çalan türküye kadınların ellerindeki baston ile göbek atmaları yansıdı. Kadınların oynayışları renkli görüntülere sahne olurken, oyuna çevredeki vatandaşlarında alkışlayarak destek verdiği görüldü.
YORUMLAR (1)
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Hayatta beş kuruş vermem dilencilereCevap Yaz 1 Yayından Kaldır