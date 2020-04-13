- (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası- Sokağa çıkma yasağına...
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Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Esenyurt, İstanbul, 3. Sayfa

- (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası- Sokağa çıkma yasağına...

- (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası Sokağa çıkma yasağına rağmen polisten kaçtılar, araçta sahte dolar çıktı Korona Virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen dışarı çıkan 4 şüpheli Başakşehir'de kontrol noktasında polisten kaçarken şüpheliler, Esenyurt'ta...

13.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:38
- (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası- Sokağa çıkma yasağına...

- (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası

Sokağa çıkma yasağına rağmen polisten kaçtılar, araçta sahte dolar çıktı

İSTANBUL - Korona Virüs tedbirleri kapsamında yasağa rağmen dışarı çıkan 4 şüpheli Başakşehir'de kontrol noktasında polisten kaçarken şüpheliler, Esenyurt'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Polisleri'ne yakalandı. Esenyurt'ta da aynı saatlerde polisin uygulama noktasından kaçan 2 şüpheli ise sahte olduğu düşünülen bir deste Dolar parası ile Beylikdüzü'nde araç içinde polise yakalanırken 6 şüpheliye de yasağa rağmen sokağa çıktıları için gözaltına alındıkları karakolda para cezası da kesildiği öğrenildi

İçişleri Bakanlığı tarafından Cuma günü akşam saatlerinde yayınlanan genelde ile 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yasak kapsamında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 şehirde polis ekipleri uygulamalara başladı. Dün saat 17.00 sıralarında Başakşehir'de polisin kontrol noktasında kaçan araç, TEM Otoyolu Bağlantı Yolu'ndan Esenyurt'ta giriş yaptı. Telsizden yapılan anonslar üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus Polisi ekipleri tarafından araç durduruldu. Durdurulan araçtan çıkan 4 genç kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birisi 'neden kaçtınız' sorusuna 'ehliyetim yoktu' dedi. Şüpheliler detaylı inceleme yapılmak üzere Başakşehir'de polis merkezine götürülürken şüpheliler Sokağa çıkma yasağına muhalefetten para cezası yazılacağı öğrenildi.

Aynı saatlerde Esenyurt'ta da araç kaçtı

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de uygulama noktasında 'dur' ihtarına uymayan bir araç kovalandı. Kovalamaca sonucu araç Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler araç içindeki şüphelileri Yakuplu Mahallesi'nde yakaladı. Yakalanan şüphelilerin aracından üzerinde görünmez şekilde 'geçersiz' yazdığı öğrenilen sahte Amerikan Doları ele geçirildi. İki şüpheli işlemleri yapılmak üzere ekipler tarafından polis merkezine götürüldü. Şüphelilerin kaçışları esnasında 2 ayrı polis arabasına da çarparak maddi zarar verdiği görüldü. İki şüphelinin de detaylı sorgulaması yapılırken kendilerine yine sokağa çıkma yasağına muhalefetten para cezası yazılacağı öğrenildi.

- (Özel) İstanbul sokaklarında yasak günü 2 ayrı şüpheli araç kovalamacası- Sokağa çıkma yasağına...

Kaynak: İHA

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