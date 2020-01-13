(Özel) İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı
Haberler » Güncel » (Özel) İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı - Haber

(Özel) İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

Gün batarken kızıla bürünen İstanbul semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

13.01.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.01.2020 09:05
(Özel) İstanbul semalarında gün batımı hayran bıraktı

Gün batarken kızıla bürünen semaları havadan çekilen görüntülerle kartpostallık manzaralar oluşturdu.


Haliç civarında havadan çekilen gün batımı kendine hayran bıraktı. Kırmızı, mavi ve sarı tonlarının birbiriyle ahenkle dansı, izleyenleri büyüledi. Güneşin batmasıyla kızıllaşan gökyüzü eşsiz manzaralar oluşmasına neden oldu. Gün batımına trafikten dolayı binlerce aracın oluşturduğu ışıklar eşlik etti. Marmara denizi büyük bir kısmı ise, gökyüzünün kızılına bürünmesi havadan çekilen görüntülere yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler