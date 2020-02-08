(Özel) İstanbul'daki yorgancıların son temsilcisi zamana direniyor

08.02.2020 09:33 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:39

İstanbul'un son yorgancısı olan Alaattin Koç, neredeyse yarım asırdır icra ettiği yorgancılık mesleği ile zamana direniyor. İstanbul'da özellikle soğuk havalarda vatandaşların yorganlara rağbet gösterdiğini belirten Koç, "Bizim mesleğimizde çırak artık yetişmiyor. Kalfa olarak da kimse kalmadı. Birçoğu mesleği bıraktılar. Gelecekte yorgancılık mesleğini iyi görmüyorum" dedi.



İstanbul'daki yorgancıların son temsilcisi olan Alaattin Koç, 1971 yılında başladığı mesleği ile zamana karşı direniyor. Birbirinden farklı renkleri, bin bir çeşit desenleri ile sanat eserine dönüşen yorganlara, vatandaşlar artık eskisi kadar rağbet göstermiyor. Yorgan ustası Koç, yorgancılık mesleğinde artık çırak yetişmediğini ve mesleğin geleceğinin iyi olmadığını belirtiyor. Vatandaşların, soğuk kış günlerinde yün yorganları tercih etmesiyle el yapımı yorganlara rağbet artıyor.



Neredeyse yarım asırdır usta olan yorgancılık mesleğinin son ustalarından olan Alaattin Koç, "1971 senesinde bu mesleğe çırak olarak başladım. Çıraklığımdan sonra kalfa dönemine geçtik. Kalfa döneminden sonra da bir arkadaşın yanında çalıştım. Bu dükkanı ise 1990 yılında açtım o zamandan beri buralarda esnaflık yapıyorum. Kış ayında daha önceki zamanlara göre hafif bir kıpırdama oldu gözle görülür bir şekilde çoğaldı.



Çırak olayı bizim mesleğimizde olmuyor. Bizim mesleğimizde çırak artık yetişmiyor. Yetişmediği için de biraz sıkıntısını çekiyoruz. Kalfa olarak da kimse kalmadı. Birçoğu mesleği bıraktılar. Gelecekte yorgancılık mesleğini iyi görmüyorum. Bizler de yaşlanıyoruz. Bizler yaşlandıktan sonra gençlerimiz bu işi yapmıyor. Bu iş artık para götürmüyor. Bizim mesleğimiz bir hobi olarak devam ediyor. Hobi olaraktan kastımız mesleğin son temsilcileriyiz. Bu işin sonu geliyor bizim ömrümüz bittiğinde bu işte bitecek. Bir dükkana bir usta kafi geliyor durumu usta idare edebiliyor. Sanatımızda biraz sıkıntılar yaşıyoruz. Eskiden zaman daha iyiydi paranın bir değeri vardı maalesef paranın değeri kalmadı. Fiyatlarımız müşterilerimize pahalı geliyor" şeklinde konuştu.



Evlenecek gençlere yorgan seçimi konusunda seslenen usta Alaattin Koç, "Bayan olarak evlenecek olanlara sesleniyorum. Hazır işlerden kaçsınlar. Silikonlu yorganlar kullanmasınlar. Kanserojen başka bir şey değil. Sağlıklı doğal organik değiller. En güzel yorgan organik olan yündür, pamuktur bunlar sağlıklı olan yorganlardır. Sentetik olan ürünler sağlıklı değil" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA