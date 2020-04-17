(Özel) İstanbul'da yasağa saatler kala asayiş ve trafik denetiminde ceza yağdı
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Jandarma, Polis, 3. Sayfa

(Özel) İstanbul'da yasağa saatler kala asayiş ve trafik denetiminde ceza yağdı

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ve jandarma ekipleri çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirdi.

17.04.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 16:42
(Özel) İstanbul'da yasağa saatler kala asayiş ve trafik denetiminde ceza yağdı

Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağına saatler kala polis ve jandarma ekipleri çeşitli noktalarda uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşları ve esnafları sosyal mesafe ile maske konusunda uyaran polis, yasağa uymayanlara biner lira idari para cezası kesti. Trafikteki uygulamalarda ise kapasiteyi aşan minibüs şoförüyle, araçlarında mesafeye uymayanlara toplamda 6 bin lira idari para cezası kesildi. Jandarma ekiplerinin de trafikteki sürücülere yaptığı uygulama havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar, market, fırın ve kasaplara akın etti. Beyoğlu Kasımpaşa Kızılay Meydanı'na alışverişe gelen vatandaşlar yasağa saatler kala market, fırın ve kasapların önünde kuyruk oluşturdu. Meydanda tedbirlerini sürdüren Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, kuyruktaki vatandaşları sosyal mesafeyi korumaları ve maske takmaları konusunda uyardı. Yasağa uymayanlara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet"ten biner lira idari para cezası kesildi. Kasımpaşa polisi ayrıca Bülent Demir, Kasımpaşa Zincirlikuyu Caddesi üzerinde sıkı denetim gerçekleştirdi.

Yasağa uymayan sürücülere para cezası

Kağıthane'de ise İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde kapasiteyi aşan bir minibüs şoförüne bin lira idari para cezası kesildi. Araçlar üzerinde de uygulama gerçekleştiren polis, sosyal mesafeye uymayan sürücülere de idari para cezası uyguladı. Sürücüleri tek tek uyaran polis maske kullanımına özen göstermelerini istedi.

Jandarmanın denetimi havadan görüntülendi

Öte yandan uygulamalar kapsamında Eyüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, Kemerburgaz-Göktürk yolu üzerinde sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sürücülere yasakları hatırlayan ekipler, kurallara uymalarını söyledi. Jandarma ekiplerinin uygulaması havadan da görüntülendi.

Çalışmaların hafta sonu boyunca devam edeceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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