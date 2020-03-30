(Özel) İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kamerada
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Kağıthane, İstanbul, 3. Sayfa

(Özel) İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kamerada

Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı.

30.03.2020 13:00 | Son Güncelleme: 30.03.2020 13:08
(Özel) İstanbul'da toplu taşıma denetiminde ilginç diyaloglar kamerada

Kağıthane'de korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarını denetleyen Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, durdurduğu bir taksiciye 4 yolcu taşıması nedeniyle idari para cezası uyguladı. İlginç diyalogların yaşandığı denetimde, maske takmayan bir minibüs şoförü, "midem bulanıyor" diyerek kendini savunurken, "sosyal mesafe" kuralına uymayarak hem yan yana oturan hem de maske takmayan bir çiftin ise, "Biz zaten aynı evde yaşıyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı, korona virüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarının kapasitelerinin yüzde 50'siyle çalışmasına karar verdi. İstanbul'da polis ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu ulaşım araçlarında denetim gerçekleştirdi. Bu kapsama Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, saat 11.00 sıralarında Cendere Caddesi üzerinde toplu taşıma yapan şehir içi otobüs, minibüs ve taksiler üzerinde denetimlerde bulundu. Toplu taşıma araçlarında, kapasitenin yüzde 50'si oranında yolcu kabul etmeleri ve sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolcular bilgilendirildi.

Taksiye 4 yolcu alan şoföre ceza

Öte yandan denetimler kapsamında trafik polisleri, yolcu sayısı fazla olan bir taksiyi durdurdu. İçeridekilerin araçtan inmelerini söyleyen polis, yolcuların 4 kişi olduğunu görünce, taksi sürücüsü Hakan Akpınar'a(34) Kabahatler Kanunundan 392 lira idari para cezası uyguladı. Ceza yazılmasının ardından taksici yolcuları alarak yoluna devam etti. Ayrıca polis ekipleri, durdurdukları taksilerde şoförlerin yanında oturan yolcuları ise "sosyal mesafe" kuralını hatırlatarak arka koltuğa geçmelerini söyledi.

Minibüs şoföründen polise, "Midem bulanıyor"

Denetimler kapsamında minibüs ve otobüsleri de tek tek durduran polis, vatandaşları "sosyal mesafe" kuralını hatırlattı, Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ise dezenfektan sıkarak vatandaşları uyardı. O esnada maske takmadığı görülen bir minibüs sürücüsü, "Abi midem bulanıyor, ben onu hayatta kullanamıyorum" demesi pes dedirtti. Zabıta ekiplerinin maske toplum sağlığı için gerekli olduğunu belirtmesi üzerine sürücü, "Haklısınız, Allah hepimizi korusun" diyerek yoluna devam etti.

Yan yana oturan çiftten, "Biz aynı evde yaşıyoruz"

Devam eden denetimler kapsamında yine bir minibüsü durduran polis ve zabıta ekipleri, sosyal mesafe kuralına uymayarak yan yana oturan bir çifti uyardı. Çiftin, "Biz zaten aynı evde yaşıyoruz" demesi üzerine zabıta memuru, "Aynı evde yaşamanız bir arada bulunmanızı gerektirmez" cevabını vererek çiftten birini yerini değiştirmesini söyledi. Çiftin ayrılması üzerine minibüs yoluna devam etti.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin denetimleri gün boyu sürdüreceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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